В Евросоюзе вводятся новые правила маркировки продуктов: такие привычные для мясной отрасли названия, как «мясо», «бекон», «стейк» и «филе», нельзя будет использовать для растительных и других альтернативных продуктов. Новые требования начнут применять с 19 августа 2029 года, сообщает Министерство земледелия Латвии.

Соответствующий регламент Европейского союза вступил в силу 18 августа 2026 года. При этом производителям и торговцам предоставлен достаточно продолжительный переходный период — новые требования к названиям продукции станут обязательными только через три года.

С 19 августа 2029 года конкретно перечисленные в регламенте обозначения можно будет использовать исключительно для мяса и мясных продуктов.

Как поясняет Министерство земледелия Латвии, речь идет, в частности, о таких названиях, как «мясо», «говядина», «свинина», «куриное мясо», «филе», «ребра», «бекон», «стейк», «стейк на Т-образной кости» и «печень». Регламент предусматривает и другие защищенные обозначения.

Эти названия нельзя будет использовать для продуктов, изготовленных из растительного сырья, микроорганизмов, грибов, водорослей, а также клеточных и тканевых культур.

Таким образом, например, растительный продукт, имитирующий традиционный мясной стейк, после вступления требований в силу уже нельзя будет продавать под названием «стейк», если он не соответствует установленному определению мясного продукта.

Чтобы покупатель сразу понимал, что покупает

В Министерстве земледелия объясняют, что цель новых требований — позволить потребителям уже по названию продукта четко отличать настоящее мясо и мясные изделия от их альтернатив.

При этом правила предусматривают возможность исключений. Европейская комиссия сможет разрешить использование отдельных названий, если они исторически применяются в обществе в течение длительного времени и не создают риска введения потребителей в заблуждение.

Производителям и торговым предприятиям предоставят переходный период, чтобы они успели изменить маркировку и упаковку своей продукции.

Товары, которые будут выпущены на рынок ЕС до 19 августа 2029 года и не будут соответствовать новым требованиям, разрешат продавать до исчерпания запасов. Однако крайний срок установлен — 19 августа 2032 года. После этой даты реализация такой продукции со старыми обозначениями будет невозможна.

Изменятся и правила указания происхождения продуктов

Регламент затрагивает не только названия альтернатив мясу. Изменения предусмотрены также в отношении информации о происхождении продуктов.

С 18 августа 2026 года Европейская комиссия получила полномочия расширять в рамках торговых стандартов требования об указании места выращивания и страны происхождения продукции.

В дальнейшем такие требования смогут распространяться в том числе на мясо птицы и намазываемые жиры.

Министерство земледелия Латвии призывает предприятия пищевой отрасли заранее ознакомиться с новыми правилами и учитывать их при планировании изменений в маркировке и дизайне упаковки.

У производителей растительных и других альтернативных мясу продуктов остается почти три года для подготовки к новым правилам. С 19 августа 2029 года ряд привычных «мясных» терминов будет зарезервирован непосредственно за мясом и мясной продукцией. При этом для уже выпущенных на рынок товаров предусмотрен дополнительный переходный период — их можно будет продавать до исчерпания запасов, но не позднее 19 августа 2032 года.