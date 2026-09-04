В июле 2026 года оборот розничной торговли в Латвии увеличился на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года. Это один из самых высоких показателей в Европейском союзе, свидетельствуют опубликованные Eurostat данные.

Более быстрый рост среди стран ЕС, по которым имеются данные, зафиксирован только на Кипре — 8,6%. В Литве розничный оборот вырос на 5,9%, в Эстонии — на 4,1%.

Для сравнения, в среднем по ЕС розничная торговля за год выросла всего на 1%, а в еврозоне — на 0,6%.

ChatGPT.

В четырех странах ЕС зафиксировано снижение: в Румынии — на 5,7%, Германии — на 2,5%, Италии — на 1%, Испании — на 0,7%.

Особенно заметно Латвия выглядит и при сравнении с предыдущим месяцем. В июле розничный оборот в стране увеличился на 2,5% — это самый высокий месячный рост среди стран ЕС, по которым представлены данные. Следом идут Кипр (+2%) и Люксембург (+1,8%).

При этом в среднем по Евросоюзу розничные продажи за месяц сократились на 0,4%, а в еврозоне — на 0,6%.