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Латвия неожиданно вырвалась в лидеры ЕС: что произошло с торговлей 0 346

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розничная торговля

ChatGPT

В июле 2026 года оборот розничной торговли в Латвии увеличился на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года. Это один из самых высоких показателей в Европейском союзе, свидетельствуют опубликованные Eurostat данные.

Более быстрый рост среди стран ЕС, по которым имеются данные, зафиксирован только на Кипре — 8,6%. В Литве розничный оборот вырос на 5,9%, в Эстонии — на 4,1%.

Для сравнения, в среднем по ЕС розничная торговля за год выросла всего на 1%, а в еврозоне — на 0,6%.

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ChatGPT.

В четырех странах ЕС зафиксировано снижение: в Румынии — на 5,7%, Германии — на 2,5%, Италии — на 1%, Испании — на 0,7%.

Особенно заметно Латвия выглядит и при сравнении с предыдущим месяцем. В июле розничный оборот в стране увеличился на 2,5% — это самый высокий месячный рост среди стран ЕС, по которым представлены данные. Следом идут Кипр (+2%) и Люксембург (+1,8%).

При этом в среднем по Евросоюзу розничные продажи за месяц сократились на 0,4%, а в еврозоне — на 0,6%.

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#торговля #Латвия #розничная торговля #экономика #статистика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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