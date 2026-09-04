С 1 октября 2026 года тарифы на тепло повысятся как минимум в семи местах Латвии — Талси, Прейли, Карсаве, Вентспилсе, Саласпилсе, Руйиене и Наукшены . Новые тарифы одобрены Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

С 1 октября 2026 года в целом ряде городов и населенных пунктов Латвии вырастут тарифы на тепло. Где-то повышение окажется относительно небольшим — около 2%, а где-то приблизится к 17%. При этом в Талси стоимость тепла вплотную приблизится к 100 евро за мегаватт-час, а уже с декабря превысит эту отметку.

На фоне повышения тарифов обращают на себя внимание и финансовые результаты столичного Rīgas siltums: за девять месяцев финансового года прибыль самого предприятия увеличилась сразу на 56% — до 28,7 млн евро.

Где тепло подорожает сильнее всего

Наибольшее повышение среди опубликованных 4 сентября новых тарифов ожидается в Прейли. С 1 октября тариф Preiļu saimnieks увеличится на 16,9% — с 64,10 до 74,96 евро за МВт·ч. Изменения связаны с ценами на топливо и закупаемую тепловую энергию, а также включением в тариф компонента непредвиденных доходов.

В Карсаве повышение составит 15,5%: тариф LNS pakalpojumi вырастет с 69,94 до 80,78 евро за МВт·ч. Особенно значительно — на 21,4% — увеличится составляющая тарифа, связанная с производством тепла. Одной из основных причин стало подорожание древесной щепы.

В Талси тариф Talsu namsaimnieks повысится на 9,4% — с 90,93 до 99,53 евро за МВт·ч. Это самый высокий октябрьский тариф среди рассматриваемых населенных пунктов.

Причем на этом повышение в Талси не закончится. Уже с 1 декабря тариф должен составить 101,18 евро за МВт·ч, а с октября 2027 года — 101,11 евро.

Саласпилс, Наукшены, Руйиена и Вентспилс

В Саласпилсе тариф Salaspils siltums с октября увеличится на 6,8% — с 65,19 до 69,63 евро за МВт·ч без НДС. Компания объясняет изменение ценами на природный газ и древесную щепу.

В Наукшены тариф Valmieras ūdens вырастет на 6,4% — с 78,14 до 83,16 евро за МВт·ч без НДС, а в Руйиене — на 5,3%, с 72,09 до 75,93 евро за МВт·ч без НДС.

Меньше всего среди этих семи мест повышение затронет Вентспилс. Тариф Ventspils siltums увеличится на 2,1% — с 73,76 до 75,29 евро за МВт·ч. При этом непосредственно тариф на производство тепла вырастет значительно сильнее — на 8,1%. Причиной названы результаты закупок древесной щепы и включение в тариф непредвиденных доходов 2025 года.

Что изменится с 1 октября

Место Сейчас, €/МВт·ч Новый тариф, €/МВт·ч Рост Талси 90,93 99,53 +9,4% Наукшены 78,14 83,16 +6,4% Карсава 69,94 80,78 +15,5% Руйиена 72,09 75,93 +5,3% Вентспилс 73,76 75,29 +2,1% Прейли 64,10 74,96 +16,9% Саласпилс 65,19 69,63 +6,8%

Таким образом, самый большой рост в процентном выражении ожидается в Прейли — 16,9%, а самый высокий тариф с октября будет в Талси — 99,53 евро за МВт·ч.

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала представленные предприятиями новые тарифы и их обоснование соответствующими установленной методике.

А в Риге прибыль выросла на 56%

На фоне новостей о новых тарифах в регионах Rīgas siltums опубликовал финансовые результаты за первые девять месяцев своего финансового года — с 1 октября 2025-го по 30 июня 2026 года.

Оборот концерна Rīgas siltums составил 243,4 млн евро, увеличившись за год на 6,8%. Прибыль концерна выросла на 10,6% — до 35,8 млн евро.

Однако еще более впечатляющую динамику показала непосредственно материнская компания Rīgas siltums. Ее оборот увеличился на 6,8%, до 243,4 млн евро, а прибыль — сразу на 56%, с 18,4 млн до 28,7 млн евро.

В компании объясняют увеличение доходов в том числе более холодной погодой и ростом стоимости энергоресурсов, из-за которого ранее был повышен тариф на теплоснабжение.

За девять месяцев в теплосети было передано 3305 ГВт·ч тепловой энергии — на 14% больше, чем годом ранее. Непосредственно потребителям поставлено 2962 ГВт·ч, что на 13% больше прошлогоднего показателя.

При этом самостоятельно Rīgas siltums обеспечил 45% тепла, поступившего в систему централизованного теплоснабжения столицы, а остальные 55% были закуплены у других производителей.

Газ подорожал, а закупаемое тепло стало дешевле

Финансовая отчетность компании показывает разнонаправленную динамику затрат.

Средняя цена природного газа за отчетный период составила 49,31 евро за МВт·ч — на 16% больше, чем годом ранее. Древесная щепа подорожала на 3%, до 22,44 евро за МВт·ч.

В то же время средняя стоимость тепла, которое Rīgas siltums покупал у других производителей, снизилась на 15% — до 57,79 евро за МВт·ч.

В структуре собственного производства Rīgas siltums преобладает древесная щепа: на нее пришлось 64% произведенной тепловой энергии. Газ обеспечил 34%, электричество — 2%.

Напомним, с 1 октября 2025 года тариф Rīgas siltums составляет 83,01 евро за МВт·ч. Тогда он был повышен сразу на 12%.

Таким образом, еще до настоящих холодов становится ясно: новый отопительный сезон для многих жителей Латвии будет дороже предыдущего. В одних местах прибавка измеряется несколькими процентами, в других приближается к 17%, а кое-где цена тепла уже подходит к отметке 100 евро за МВт·ч. И нынешние тарифы могут оказаться не последними — энергетические цены продолжают меняться, а вместе с ними пересматриваются и счета за тепло.