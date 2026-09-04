Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под грифом «секретно» - Невозможно узнать долю местной промышленности в обеспечении оборонных заказов 2 113

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2026
LETA
Изображение к статье: производство БМП

В этом году оборонный бюджет Латвии достиг 4,73% ВВП, или 2 157 966 637 евро, и планируется достичь следующего порога в 5%. Увеличивая расходы на оборону, "кормим" ли мы себя или иностранцев? То есть производим ли мы сами или закупаем то, что производится за рубежом? Какая часть этой суммы фактически остается в Латвии - в наших собственных оборонных компаниях?

Чтобы не заставлять компании раскрывать то, что запрещено, вопросы были направлены Министерству обороны. Полученные ответы были не в цифрах, а только в процентах, без конкретных примеров, контрактов или сумм: "Хочу отметить, что подробные финансовые данные являются информацией ограниченного доступа, поскольку содержат коммерчески конфиденциальные элементы, поэтому в открытом доступе предоставляется только сводный показатель", - сказали в Министерстве обороны.

Желая выяснить, сколько получает местная индустрия, журналисты обобщили закупки для Национальных вооруженных сил из базы данных Бюро по надзору за закупками. Удалось выяснить только то, что в целом необходимо вооруженным силам, и ничего больше. По крупным проектам, например, по боевым машинам пехоты, противовоздушной обороне, решения принимаются в закрытой части заседания Кабинета Министров. Если рассмотреть виды закупок, то не все из них или их суммы раскрываются публично, и становится ясно, что долю отечественной промышленности проверить невозможно.

"Показатель в 10% включает в себя те закупки, которые необходимы для развития потенциала национальных вооруженных сил и относятся к товарам, включенным в общий военный список Европейского союза. Этот показатель не включает закупки, связанные с инфраструктурой, строительством, расходами на техническое обслуживание, индивидуальным и коллективным обеспечением", - рассказали в Министерстве обороны. Показатель в 10% не отражает реальную конкурентоспособность местной промышленности, а лишь "служит инструментом для измерения выполнения публично выраженных обязательств".

×
#министерство обороны #закупки #промышленность #оборона
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: зумеры в офисе
Изображение к статье: уборка зерновых
Изображение к статье: Электричество
Изображение к статье: Долги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Иран
В мире
Изображение к статье: Катастрофа в Непале
В мире
Изображение к статье: Селин Дион возвращается на сцену после шестилетнего перерыва
Культура &
Изображение к статье: книжная полка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Эксперимент с трусами
Техно
Изображение к статье: конгресс США
В мире
Изображение к статье: Иран
В мире
Изображение к статье: Катастрофа в Непале
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео