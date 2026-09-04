В этом году оборонный бюджет Латвии достиг 4,73% ВВП, или 2 157 966 637 евро, и планируется достичь следующего порога в 5%. Увеличивая расходы на оборону, "кормим" ли мы себя или иностранцев? То есть производим ли мы сами или закупаем то, что производится за рубежом? Какая часть этой суммы фактически остается в Латвии - в наших собственных оборонных компаниях?

Чтобы не заставлять компании раскрывать то, что запрещено, вопросы были направлены Министерству обороны. Полученные ответы были не в цифрах, а только в процентах, без конкретных примеров, контрактов или сумм: "Хочу отметить, что подробные финансовые данные являются информацией ограниченного доступа, поскольку содержат коммерчески конфиденциальные элементы, поэтому в открытом доступе предоставляется только сводный показатель", - сказали в Министерстве обороны.

Желая выяснить, сколько получает местная индустрия, журналисты обобщили закупки для Национальных вооруженных сил из базы данных Бюро по надзору за закупками. Удалось выяснить только то, что в целом необходимо вооруженным силам, и ничего больше. По крупным проектам, например, по боевым машинам пехоты, противовоздушной обороне, решения принимаются в закрытой части заседания Кабинета Министров. Если рассмотреть виды закупок, то не все из них или их суммы раскрываются публично, и становится ясно, что долю отечественной промышленности проверить невозможно.

"Показатель в 10% включает в себя те закупки, которые необходимы для развития потенциала национальных вооруженных сил и относятся к товарам, включенным в общий военный список Европейского союза. Этот показатель не включает закупки, связанные с инфраструктурой, строительством, расходами на техническое обслуживание, индивидуальным и коллективным обеспечением", - рассказали в Министерстве обороны. Показатель в 10% не отражает реальную конкурентоспособность местной промышленности, а лишь "служит инструментом для измерения выполнения публично выраженных обязательств".