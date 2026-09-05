Единственная реальная возможность спасти национальную авиакомпанию – срочно начать консультации с Европейской комиссией по поводу санации государственного предприятия. Но правительство Латвии побоится это сделать, несмотря на все свои заклинания верности Брюсселю.

Ведь, признав провальный характер «менеджмента» корпорации за последние годы, оно само распишется в недееспособности.

Дыра, которую продолжает расширять неконтролируемый штопор airBaltic, грозит разорвать фюзеляж экономики ЛР. Наше народное хозяйство, и без того испытывающее запредельные перегрузки, уже не спасают пристяжные ремни власти… Ведь возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования airBaltic – это уже 30 млн евро, а еще предстоит капитализация существующих облигаций на сумму 50 млн евро… Словом, ничего не жаль!

Закон об авиакатастрофе

Ваш автор внимательно следит за эволюцией партии «Объединенный список». Еще несколько месяцев назад это были бескомпромиссные оппозиционеры, критиковавшие всех и вся. А вот председатель парламентской Комиссии по бюджету и финансам (налогам) от сей партии, Айва Виксна, вещает в Сейме, рекламируя проект Закона о мероприятиях по финансовой стабилизации АО Air Baltic:

«Законопроект предполагает установление особого порядка участия государства в процессе финансовой стабилизации авиакомпании. Он ставит задачу определить меры по стабилизации финансов airBaltic, обеспечить эффективное управление финансовыми интересами государства в процессе стабилизации финансов airBaltic, создав государству как акционеру, кредитору и держателю облигаций возможность действовать своевременно, единообразно и равнозначно с остальными акционерами общества, держателями облигаций и кредиторами…».

Понять суть проблемы

А вот и слово главе исполнительной власти. На трибуну восходит глава Кабинета Министров:

– Я посвятил по меньшей мере 30 процентов своего времени, углубляясь в детали, – провозглашает Андрис Кулбергс. – Я считаю себя одним из немногих премьеров, обладающих такой детальной информацией. Потому что я подхожу к вопросу с бизнес-мышлением, вникаю в цифры, аргументацию, в детали, чтобы понять суть проблемы. Это была самая большая проблема – получить доступ к информации. Ее было недостаточно, она не была доступна для того, чтобы ответственно решать проблему в интересах государства.

И этим я хочу сказать простыми словами: государство не должно заниматься авиационным бизнесом, особенно Латвии не нужно заниматься авиабизнесом. Это главный вывод, который можно сделать из всех предыдущих документов. Нам достаточно всех историй Флика и Гауса, сожженных миллионов в выхлопе – этого нельзя делать с деньгами налогоплательщиков. Это самое важное, что здесь нужно понимать.

…Золотые слова! Ну а что же, теперь денюжки не будут тратить? Но А.Кулбергс тут же проговаривается, что для улаживания долговых заморочек авиаторов, «нами нанята самая упорная в мире профессиональная компания Seabury, которая представляет интересы airBaltic на переговорах с этими вот заимодателями».

Смотрите, кто пришел

То есть – следим за ручками! – вместо того, чтобы ГОСУДАРСТВЕННУЮ корпорацию помогали вывести из пике чиновники, получающие за то многотысячные зарплаты, сверх этого нанимают еще и заокеанских консультантов. Они – тут как тут…

Seabury Capital – американская компания, которая специализируется на консалтинге, инвестиционном банкинге и разработке IT-решений. Ее главное направление – авиационная и аэрокосмическая отрасли. Привлекает капитал для бизнеса, организует финансирование и помогает в заключении сделок.

Все вроде бы замечательно, но насколько эти деятели из США будут соответствовать понятиям Старушки-Европы?!

Я не такая, я жду трамвая

Ситуация в парламенте была моментом истины. В этой связи характерно выступление «правдорубки» Линды Лиепини:

– Да, свои голоса мы не дадим ни «за», ни «против». И это наш наибольший вклад в правительство Андриса Кулбергса сегодня. Спасибо. (Некоторые депутаты аплодируют)

На этом фоне более разумно звучало предложение Харийса Рокпелниса:

– Если бы у нас были свободные 30 миллионов, и мы не знали, что с ними делать, мы могли бы, например, тысяче молодых семьям раздать 30-тысячную дотацию для приобретения первой квартиры. И было бы красиво, разве нет? «Этих свободных 30 миллионов у нас нет», – печально констатировал политик. «И пока в законопроекте будет статья и раздел, разрешающий правительству заново дополнительно вкладывать налоговые деньги в предприятие, такой законопроект Союз «зеленых» и крестьян поддерживать не будет».

Так и вышло – по итогу входящая в правящую коалицию партия проголосовала «против» – вместе с некоторыми оппозиционными депутатами. Вот оно как бывает. А ряд депутатов от «Латвии на первом месте» не то что не принял участия в голосовании, но даже и не вставил свои депутатские удостоверения в машину для голосования – чтобы их имена не фигурировали в позорном списке…

Банкротство по-европейски

Однако, помогут ли миллионы из заначки Латвии? Вспомним только XXI век и только Евросоюз.

Старейшая бельгийская авиакомпания Sabena (создана в 1923) объявила о банкротстве в ноябре 2001 года. Перевозчик десятилетиями терпел убытки, но ситуация критически ухудшилась после краха ее совладельца – швейцарской авиакомпании Swissair, которая не смогла перечислить обещанные миллионные транши. Дополнительный удар нанесли последствия терактов 11 сентября 2001 года и жесткие правила Еврокомиссии против бесконечных госсубсидий. Компания остановила полеты, оставив тысячи пассажиров и сотрудников в катастрофическом положении.

Национальная авиакомпания Венгрии Malev прекратила полеты в феврале 2012 года после 66 лет работы. Причиной стало требование Еврокомиссии вернуть около 350 млн евро незаконной госпомощи, которую венгерское правительство вливало в компанию годами. Кредиторы и поставщики потеряли доверие и начали требовать предоплату за топливо и услуги в режиме реального времени. У компании мгновенно кончились наличные, два самолета были задержаны в аэропортах за рубежом (в Тель-Авиве и Дублине), и руководство объявило о немедленной остановке всех операций.

Итальянский флагман Alitalia (основан в 1946) десятилетиями находился в состоянии перманентного финансового шторма и фактически обанкротился еще в 2008 году. Тогда государство спасло его через частных инвесторов, а позже долю приобрела Etihad Airways, но это не помогло. В 2017 году компания вновь официально запустила процедуру. Самолеты продолжали летать за счет экстренных государственных кредитов, пока пандемия 2020 года окончательно не подорвала бренд. В октябре 2021 года Alitalia совершила свой последний рейс. Активы были ликвидированы, а на ее месте запустили более скромную государственную компанию ITA.

…Ну а что, у Латвии больше денег?