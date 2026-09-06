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В портах Латвии резко выросла перевалка зерна, доставленного из России 2 935

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: зерно

Транзит зерна российского происхождения через латвийские порты в августе вырос на 56% по сравнению с августом прошлого года, сообщает TV3 со ссылкой на данные Службы государственных доходов (СГД).

В августе в латвийских портах было перевалено 158 979 тонн российского зерна, тогда как годом ранее — 101 975 тонн. Кроме того, этим летом — в июне, июле и августе — через Латвию было вывезено также 60 482 тонны зерна из Беларуси, откуда в прошлом году летом зерно вообще не вывозилось.

При этом страной происхождения более 80% зерна, ввезенного из Беларуси, фактически является Россия, подтвердили в СГД.

На следующей неделе правительство планирует разрешить Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) брать образцы из партий зерна, перевозимых транзитом, и проводить лабораторные исследования для проверки заявленной страны происхождения, чтобы предотвратить возможную перевозку через Латвию зерна, вывезенного из Украины.

Украина предоставила информацию о риске того, что часть украинского зерна с документами о российском происхождении может перевозиться также через латвийские порты. Премьер-министр Андрис Кулбергс в пятницу заявил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины. Кулбергс отметил, что Россия смешивает украинское зерно с российским и транспортирует его через порты других стран.

Украина готова направить в Латвию экспертов, которые будет определять, какое зерно выращено в Украине.

На следующей неделе правительство, возможно, также примет решение о полном запрете транзита российского зерна.

Как сообщалось, российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки из портов Черного и Азовского морей в Балтийское море с учетом атак Украины на суда и портовую инфраструктуру.

В прошлом экспортном сезоне (с июля 2025 года по июнь 2026 года) Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн тонн зерна, или 90% всего объема экспорта. Через российские порты на Балтийском море было отправлено лишь 1 млн тонн.

Однако, как сообщают источники Reuters, с начала нового сезона по середину августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты на Балтийском море уже достиг 5 млн тонн. Это почти сопоставимо с аналогичным показателем для Новороссийска и Туапсе — 6 млн тонн.

Кроме того, российские экспортеры все чаще обращают внимание на порты стран Балтии — прежде всего Латвии, и ожидается, что в сентябре объем перевозок резко вырастет.

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#транзит #Украина #торговля #Латвия #контрабанда #экспорт #порты #зерно #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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