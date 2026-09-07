Со следующего года из Латвии могут полностью прекратиться автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Министерство сообщения уже представило Кабинету министров соответствующие поправки в Закон об автоперевозках. Под запрет должны попасть не только регулярные рейсы, но и нерегулярные поездки, а также транзит через территорию Латвии.

Министерство сообщения (МС) представило Кабинету министров (КМ) предложения о внесении изменений в Закон об автоперевозках, которые предусматривают со следующего года полное прекращение пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

Поправки предусматривают запрет регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитных перевозок через территорию Латвии в эти страны.

Последний автобус в Москву

В соответствии с международным соглашением сейчас из Латвии выполняется только один регулярный автобусный маршрут в Россию. Ежедневные рейсы в Москву осуществляет ООО Norma-A, предоставляющее услуги пассажирских перевозок под брендом Ecolines.

Разрешение на этот маршрут действует до 9 января 2027 года, и продлевать его не планируется. Таким образом, если предложенные изменения вступят в силу, нынешний регулярный маршрут Рига — Москва прекратит существование.

Одновременно МС подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автомобильных перевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования.

В документе проанализирован обмен разрешениями на автомобильные перевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценено влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации в сфере пассажирских перевозок и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет представлен на рассмотрение правительства.

Запрет уже действует, но пока не для всех

В Министерстве сообщения напоминают, что ведомство уже продвигало решения по ограничению пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, предусматривающие запрет международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами с пересечением границ этих государств.

В прошлом году, 7 октября, Кабинет министров поддержал предложение МС с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года запретить нерегулярные пассажирские перевозки через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы.

Сейчас Министерство сообщения готовит распоряжение, которое позволит продлить этот запрет еще на один год.

Таким образом, речь идет о двух параллельных процессах: действующий запрет на нерегулярные автобусные перевозки планируется продлить, а на законодательном уровне готовится значительно более широкое ограничение, которое должно распространиться и на регулярные автобусные маршруты.

Можно уехать через Литву или Эстонию

При этом в Министерстве сообщения признают, что фактический эффект от ограничения регулярных рейсов из Латвии не будет полным.

Пассажиры по-прежнему могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву, а также услугами микроавтобусов, которые не подпадают под действие соответствующего регулирования автобусных перевозок.

Поэтому МС продолжит оценивать вопросы безопасности, экономические аспекты и международные обязательства. Министерство намерено искать скоординированное решение не только на латвийском, но и на балтийском и европейском уровне.

Более 9000 пассажиров за полгода

Как уже сообщало LETA, Национальное объединение (НО) настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и призывает Министерство сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, позволяющие осуществлять регулярные пассажирские перевозки в эту страну.

По данным НО, только за первое полугодие 2026 года по маршруту Рига — Москва было перевезено 9079 пассажиров.

Причем в начале лета спрос на такие поездки вырос: в июне по сравнению с январем количество пассажиров увеличилось более чем на четверть. Одновременно, как отмечает Национальное объединение, возрастают и риски безопасности.

Что уже запрещено

С 1 ноября прошлого года пассажирские перевозчики больше не имеют права осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы.

Распоряжением правительства Государственной пограничной охране предписано до 31 октября 2026 года не разрешать перевозчикам осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы в пунктах пограничного контроля Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Нерегулярными считаются разовые автобусные поездки, которые выполняются по заказу и по заранее запланированному маршруту. Это могут быть, например, экскурсии, поездки на спортивные матчи, в театр, на Праздник песни и другие мероприятия.

При таких перевозках водитель автобуса еще до начала поездки знает количество пассажиров и цель поездки соответствующей группы.

Что изменится с 2027 года

Если подготовленные Министерством сообщения поправки будут приняты, ограничения станут значительно шире. Речь пойдет уже не только о туристических, экскурсионных и других нерегулярных автобусах, но и о регулярном пассажирском сообщении с Россией и Беларусью.

Практически это означает, что после истечения 9 января 2027 года разрешения на единственный оставшийся регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию — Рига — Москва — продлевать не собираются. Однако полностью перекрыть возможность поездок таким способом Латвия в одиночку не сможет: остаются маршруты через Литву и Эстонию и услуги микроавтобусов. Поэтому следующий вопрос — удастся ли странам Балтии и ЕС договориться об общих правилах.