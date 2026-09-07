До завершения летнего авиационного сезона штат airBaltic останется без изменений. При этом руководство компании подтверждает, что рассматривает разные варианты дальнейшей оптимизации, однако окончательных решений о возможных сокращениях пока нет.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic не планирует менять численность сотрудников как минимум до конца октября. Об этом агентству LETA сообщил председатель совета компании Андрей Мартынов.

По его словам, сейчас в компании продолжается анализ различных сценариев дальнейшего развития на фоне запланированного сокращения масштабов деятельности. Отвечая на вопрос о возможной процедуре массовых увольнений, Мартынов подчеркнул, что никаких конкретных решений пока не принято.

Он заверил, что любые дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с требованиями закона. Компания намерена провести консультации с профсоюзом и, при необходимости, с представителями работников.

Пока это означает, что сотрудники могут продолжать работу в обычном режиме как минимум до окончания летнего сезона. Более конкретная информация о возможных изменениях ожидается позднее.

Мартынов также отметил, что airBaltic заинтересована в сохранении кадрового потенциала. Если после периода оптимизации компания вновь вернется к росту, она рассчитывает иметь возможность снова принять на работу тех же специалистов.

Тем временем Профсоюз работников авиации Латвии призвал руководство перевозчика заранее согласовать пакет социальных гарантий для сотрудников, которых могут затронуть будущие сокращения. В организации считают, что условия должны быть закреплены официальным соглашением, чтобы избежать повторения ситуации времен пандемии COVID-19, когда гарантии при увольнении, по мнению профсоюза, были недостаточно четко определены.

Неопределенность вокруг персонала связана с масштабной перестройкой бизнеса компании. Утвержденный советом бизнес-план предусматривает сокращение авиапарка с нынешних 54 до 36 самолетов Airbus A220-300 к концу 2026 года. Позже парк планируется постепенно увеличить примерно до 40 самолетов.

Одновременно airBaltic продолжает искать финансирование для реализации этого плана. Компания уже достигла предварительных договоренностей о привлечении промежуточного финансирования в размере до 257 млн евро, однако для этого еще требуется одобрение держателей облигаций и акционеров. Рассмотрение вопроса владельцами облигаций назначено на 11 сентября.

Кроме того, государство получило право при необходимости участвовать в покупке облигаций компании на сумму до 30 млн евро на тех же условиях, что и частные инвесторы. Параллельно предусмотрена возможность конвертации части государственных требований в капитал авиакомпании.

Таким образом, в ближайшие недели основное внимание будет сосредоточено не на кадровых решениях, а на финансовой стабилизации airBaltic. От ее результатов во многом будет зависеть, как компания пройдет этап оптимизации и когда сможет вернуться к развитию.