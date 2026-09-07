Министерство экономики пришло к выводу, что в 2026 году сети автозаправочных станций в Латвии лишь один раз продавали дизельное топливо дороже установленного ориентира. При этом дальнейшая динамика цен по-прежнему зависит от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Министерство экономики представило доклад об эффективности закона, ограничивающего рост цен на нефтепродукты. Один из главных выводов — опубликованные сетями АЗС цены на дизельное топливо в этом году превысили ориентировочную среднемесячную цену с допустимой надбавкой в 3% только в апреле.

По данным министерства, тогда превышение составило 5 центов за литр. Во все остальные месяцы средние цены либо укладывались в установленный ориентир, либо были ниже него на 1–7 центов за литр.

Это свидетельствует о том, что резкий рост стоимости топлива весной был связан прежде всего с ситуацией на мировом рынке, а не с увеличением розничных наценок в Латвии. Такой вывод совпадает с ранее проведенным исследованием Совета по конкуренции.

В докладе отмечается, что в июне мировые цены на нефть и дизельное топливо заметно снизились благодаря временному соглашению между США и Ираном и частичному восстановлению судоходства через Ормузский пролив. Однако уже в июле и августе нефтепродукты вновь начали дорожать, и эта тенденция постепенно отразилась на ценниках латвийских АЗС.

В августе средняя розничная цена дизельного топлива достигла 1,93 евро за литр, что примерно на 27–30% выше, чем до обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Для автомобилистов это означает, что стоимость топлива в ближайшее время по-прежнему будет зависеть не столько от ситуации внутри Латвии, сколько от событий на международном рынке нефти и геополитической обстановки.

Министерство также проанализировало эффект от временного снижения акциза на дизельное топливо. По оценке Совета по конкуренции, в обычных розничных ценах без учета скидок потребители получили около 58–64% потенциальной налоговой выгоды. Вместе с тем часть эффекта могла быть перенесена в программы скидок, поэтому для постоянных клиентов АЗС экономия могла оказаться выше.

Ведомство считает, что отменять сниженную ставку акциза пока преждевременно. По мнению министерства, она должна действовать до тех пор, пока сохраняются риски нового скачка мировых цен, но не дольше конца текущего года.

Одновременно в докладе признается, что существующая система мониторинга цен имеет ограничения. Сейчас АЗС передают информацию о средних ценах лишь раз в неделю, причем без учета скидок. Из-за этого государству сложно точно оценить, насколько снижение акциза действительно отражается на суммах, которые водители платят на кассе.

Министерство экономики намерено продолжить наблюдение за ценами на топливо и налоговыми поступлениями, поскольку окончательно оценить влияние принятых мер на бюджет и инфляцию можно будет только после завершения года.