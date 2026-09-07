Совет по конкуренции проверил крупнейшие торговые сети после снижения НДС на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. В среднем цены упали даже сильнее, чем предполагалось.

Крупнейшие продуктовые сети Латвии в основном полностью передали покупателям эффект от снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). К такому предварительному выводу пришел Совет по конкуренции (СК) по результатам мониторинга рынка.

Проверка охватила три крупнейшие сети — Rimi, Maxima и Lidl.

С 1 июля в Латвии в рамках пилотного проекта ставка НДС на четыре группы основных продуктов — хлеб, молоко, мясо птицы и яйца — была снижена с 21% до 12%.

Расчеты предполагали, что благодаря этому розничные цены должны снизиться как минимум на 7,4%. По данным СК, в большинстве случаев все три торговые сети полностью передали этот эффект покупателям.

Более того, фактическое среднее снижение цен оказалось больше расчетного.

В среднем продукты подешевели на 8,32%

В четырех категориях товаров, попавших под действие сниженного НДС, среднее уменьшение цены составило 8,32% вместо ожидаемых как минимум 7,4%.

Сильнее всего подешевели молочные продукты — в среднем на 8,58%.

Мясо птицы стало дешевле в среднем на 8,28%, хлеб — на 8,26%, яйца — на 8,14%.

Таким образом, во всех четырех проверенных категориях среднее снижение розничных цен оказалось больше эффекта, который ожидался непосредственно от уменьшения НДС.

Нашли и исключения

В ходе проверки СК обнаружил отдельные товары, цены на которые после 1 июля первоначально снизились менее чем на предусмотренные 7,4%.

Совет потребовал от торговых сетей объяснить причины.

Ритейлеры заявили, что выявленные несоответствия были преимущественно связаны с техническими или человеческими ошибками, отсутствием некоторых товаров в ассортименте либо особенностями отображения данных.

После проверки продавцы внесли необходимые изменения в цены и ставки НДС.

Были также выявлены случаи, когда снижение цены отличалось от расчетных 7,4% не более чем на один цент. В СК пояснили, что это связано с округлением результата пересчета цены до двух знаков после запятой в соответствии с требованиями законодательства. Такие расхождения ведомство не считает существенными.

Как проверяли магазины

Мониторинг пилотного проекта Совет по конкуренции начал 28 мая. Его задача — выяснить, действительно ли снижение НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы отражается на конечных ценах для покупателей.

Для Rimi и Maxima сравнивались цены на продукты 30 июня и 1 июля.

В случае Lidl использовались цены 7 июня и 1 июля. Такой подход объясняется тем, что Lidl заранее провел маркетинговую кампанию и еще до официального начала пилотного проекта снизил цены на соответствующие продукты на запланированные 7,4%.

При анализе использовались также данные о ценах, полученные в рамках меморандума о торговле продовольственными товарами.

Проверки продолжатся

На этом контроль не заканчивается.

Совет по конкуренции намерен следить за действием сниженной ставки НДС до конца 2026 года. Ведомство будет проверять не только то, сохраняется ли эффект от снижения налога в розничных ценах, но и торговые наценки.

В частности, СК намерен изучать динамику наценок и различия между импортными продуктами и товарами латвийского производства.

Итоговый отчет о результатах мониторинга планируется опубликовать в январе 2027 года.

Пониженная ставка НДС в размере 12% на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца действует в Латвии с 1 июля 2026 года. Пилотный режим предусмотрен до 30 июня 2027 года.