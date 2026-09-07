Урожай яблок в Латвии в этом году обещает быть хорошим, хотя сбор поздних осенних и зимних сортов еще впереди. Садоводы надеются, что на полках магазинов станет больше местной продукции, сообщает Латвийское телевидение.

В хозяйстве Jaunbrēmeles нынешним сезоном в целом довольны. Несмотря на холодную весну, дожди, болезни и вредителей, качество яблок оценивается как хорошее. Недавняя буря местами повредила деревья, однако серьезного ущерба хозяйству не нанесла.

На семи гектарах Jaunbrēmeles выращивают около 9000 яблонь 34 сортов. Благодаря разным срокам созревания урожай собирают постепенно. В среднем хозяйство продает около 70 тонн яблок за сезон, причем примерно 80% поступает в школы, в том числе в рамках программы «Школьный фрукт». Остальное реализуется в магазинах и непосредственно в хозяйстве.

Представитель Jaunbrēmeles Арнис Путенис считает, что латвийские производители способны самостоятельно обеспечить местный рынок яблоками. По его словам, хозяйства могут предложить покупателям разные сорта, размеры и качественную продукцию, однако местным яблокам необходимо предоставить больше возможностей конкурировать с импортными.

В отрасли окончательные выводы об урожае пока делать не спешат: сильный ветер, град или другие неблагоприятные погодные условия способны за короткое время существенно изменить ситуацию.

В пользу латвийских производителей в этом сезоне может сыграть и неурожай в соседних странах. Председатель правления кооператива Augļu nams Янис Лепсис отметил, что в Польше весной были сильные заморозки, поэтому дешевых импортных яблок на латвийском рынке может оказаться меньше.

По его прогнозу, даже во время акций цена яблок в супермаркетах вряд ли опустится ниже одного евро за килограмм. Обычная цена может составить около 1,50 евро, а качественные яблоки на рынке могут стоить порядка двух евро за килограмм.

Урожай яблок в Латвии сильно меняется от года к году. В 2022 году было собрано более 10 тыс. тонн, в 2024-м — свыше 14,5 тыс. тонн, а в прошлом году — лишь около 5,6 тыс. тонн. Такие колебания садоводы связывают прежде всего с погодой: заморозки, продолжительные дожди, ветер и град способны существенно повлиять как на количество, так и на качество яблок.