В целях «оптимизации» в ряде мест в Латвии с 2026 года отменно регулярное автобусное сообщение. Вместо этого, в частности, были запущены пилотные проекты БЕСПЛАТНОГО транспорта «по требованию».

В конце лета были подведены первые итоги этого новшества — как поселки под Ригой выживали без регулярных автобусных рейсов с помощью программы ЕС Interreg (проект SuRuMo).

Из четырех «остановок» осталось две

Итак, с 20 апреля 2026 года в Рижском регионе (как мы уже сообщали) в рамках проекта SuRuMo начала действовать альтернатива обычным автобусам — «Транспорт по требованию» (Transport on Demand).

Планировалось это достаточно широко. «Транспорт по требованию» — это небольшие 5–8-местные машины. Их маршруты должны были формироваться из четырех мест под Ригой каждый день — в зависимости от запросов жителей. Чтобы воспользоваться услугой, людям нужно было подать заявку за день через специальное интернет-приложение до 14:00 или позвонить «консультанту по мобильности».

Кстати, приложение создано и используется в Швеции — в рамках пилотного проекта его адаптировали для Латвии.

Однако, Латвия – это не Швеция, и жизнь, как водится, внесла свои коррективы. На практике все получилось несколько иначе.

Если микроавтобусы «по вызову» изначально должны были ездить из четырех точек (Кемери, Лапсас, Дзеруми и Ледурга), то к нынешнему августу остались только Лапсас и Дзеруми, сообщает портал centralbaltic.eu. (Здесь и далее цитируется статья Riga’s Experience with Carpooling and Transport on Demand / «Опыт Риги в сфере совместных поездок и транспортных услуг по запросу»).

Звездой всего проекта стал поселок Лапсас (расположен в Марупском крае / Бабитской волости, на полпути между Ригой и Юрмалой).

Его жители настолько активно начали вызывать себе транспорт, что практически забили им все показатели. Особенно организаторов порадовала цифровая грамотность населения: люди массово бронировали поездки через мобильное приложение, решительно игнорируя традиционные звонки по телефону.

К диспетчерам обращались в основном лишь тогда, когда приложение выдавало технический сбой или требовалось объяснить неудобный интерфейс программы.

Второй площадкой стал поселок Дзеруми (под Кекавой), однако там этот сервис встретили куда более прохладно.

На то были свои причины, кроющиеся в очевидных потребностях местных жителей: из Лапсас чаще всего заказывали поездки до соседнего поселка Пиньки, где можно легко пересесть на другие маршруты и добраться до нужной инфраструктуры. А вот обитатели Дзеруми ездили в Кекаву — административный центр своего края, где находятся работа, госучреждения и базовые услуги.

...Отметим от себя в этой связи: возможно, это не заметно из Брюсселя или Швеции, но из такой «глухомани», как курортная здравница Кемери, добраться куда-либо не так уж и трудно – электрички ходят каждые полчаса-час.

О километрах и «реальных потребностях жителей»

Официальный старт сервиса в Лапсас состоялся 20 апреля 2026 года, а вот Дзеруми раскачались лишь к 27 мая 2026 года.

Цифры за период с момента запуска по 31 июля этого года говорят сами за себя:

В Лапсас за это время суммарно проехали 9 772,88 км;

В Дзеруми намотали скромные 211,75 км;

В июле в Лапсас запрашивали в среднем 10 поездок в день, тогда как в Дзеруми — всего 1 поездку в день. Средняя дальность рейса составила 10,5 км для Лапсас и 15,5 км для Дзеруми.

Поставленные цели проект вроде бы выполнил. Однако вывод в связи с этим экспериментом centralbaltic.eu делает показательный: главная беда зоны под Ригой — так называемой Пиериги — заключается в хромающей инфраструктуре и расписаниях общественного транспорта, которые абсолютно не адаптированы под реальные потребности жителей.

При этом каждый поселок уникален: если для дальних точек нужен один подход, то для территорий вроде Лапсас, находящихся вплотную к Риге, необходима глубокая интеграция в общую транспортную сеть и маршрутные автобусы с гибким расписанием.

Вместо морали

Новые проекты мобильности будут работать до окончания финансирования по программе ЕС Interreg.

В этом транспортном эксперименте участвуют самоуправления Юрмалы, Кекавы, Марупе, Сигулды и Саласпилса. Общее финансирование проекта — 1 627 227 евро, а его продолжительность рассчитана до 31 октября 2026 года.

По итогам пилотных проектов специалисты оценят результаты, затраты и экономическую отдачу. Если решения покажут себя успешными, они могут стать частью долгосрочной транспортной стратегии. Что будет после завершения финансирования? Об этом пока не сообщалось.