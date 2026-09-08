К концу августа уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился до 4,6% экономически активного населения. За месяц число официально зарегистрированных безработных уменьшилось почти на 800 человек.

В Латвии продолжается снижение зарегистрированной безработицы. По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), в конце августа на учете состояли 41 497 человек, что на 776 меньше, чем месяцем ранее.

В результате уровень зарегистрированной безработицы снизился с 4,7% до 4,6% экономически активного населения.

По сравнению с началом года ситуация на рынке труда также улучшилась. Для сравнения, в конце 2025 года зарегистрированная безработица в стране составляла 5%.

Самая благоприятная ситуация по-прежнему сохраняется в Рижском регионе, где уровень безработицы остался на отметке 3,8%.

Самый высокий показатель вновь зафиксирован в Латгале. Несмотря на снижение на 0,2 процентного пункта, уровень зарегистрированной безработицы здесь остается самым высоким в стране — 9,2%.

В Видземе безработица за месяц уменьшилась до 4,1%, а в Курземе — до 4,5%. В Земгале показатель не изменился и также составил 4,5%.

Для жителей это означает, что ситуация на рынке труда в целом остается стабильной, однако различия между регионами по-прежнему значительны. В Риге найти работу статистически проще, чем в восточной части страны.

Стоит учитывать, что речь идет именно о зарегистрированной безработице — в статистику входят только те жители, которые официально состоят на учете в Государственном агентстве занятости.

Таким образом, август стал еще одним месяцем, когда число зарегистрированных безработных в Латвии продолжило сокращаться. При этом Латгаля остается регионом с наиболее сложной ситуацией на рынке труда.