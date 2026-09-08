К вечеру вторника заправки крупнейшей в республике сети Circle K подняли стоимость бензина А95 выше психологической планки в 2 евро. Дизель преодолел ее еще на прошлой неделе.

Этому предшествовал рост цен на европейских и мировых биржах:

Котировка Platts на дизельное топливо (средняя за неделю) поднялась на 15 центов при перерасчете на литр.

Котировка Platts Gasoline 10 ppm CIF NWE/ Basis ARA обновила рекорд 2026 года, вследствие чего импорт бензина в Латвию подорожал более чем на 35 центов/литр по сравнению с началом августа.

Причины роста цен остаются прежними: снижение предложения вызвано падением поставок нефти и нефтепродуктов из России и из стран Ближнего Востока.

Российские НПЗ с трудом справляются с внутренним потреблением. Иранская и в целом ближневосточная нефть застряла из очередной эскалации военной операции США в Ормузском проливе.

Кроме подорожания нефти и нефтепродуктов, значительно выросли ставки на их перевозку. Так ставки фрахта танкеров VLCC (Very Large Crude Carrier) для перевозки сырой нефти достигли на прошлой неделе рекордных максимумов.

Латвийским автомобилистам приходится оплачивать мировые потрясения из собственного кармана.