Несмотря на сокращение авиапарка и оптимизацию бизнеса, airBaltic рассчитывает сохранить свои позиции на рынке. В компании уверены, что смогут сосредоточиться на наиболее востребованных маршрутах и в перспективе снова нарастить мощности.

Национальная авиакомпания airBaltic не планирует бороться за максимальную долю рынка любой ценой. По словам председателя совета компании Андрея Мартынова, главная задача — сохранить «рациональную» долю, работая на тех направлениях, где перевозчик наиболее конкурентоспособен.

В интервью агентству ЛЕТА он отметил, что, по текущим прогнозам, оптимизация бизнеса не должна привести к заметной потере рыночных позиций.

При этом маршрутная сеть изменится. Часть направлений будет пересмотрена, однако в компании рассчитывают, что по мере стабилизации финансового положения и роста спроса количество рейсов и провозные мощности снова начнут увеличиваться.

По словам Мартынова, новый бизнес-план составлен с учетом нынешних геополитических условий. Он не предполагает скорого возвращения к полетам на восточном направлении и исходит из того, что эти рынки могут оставаться закрытыми еще длительное время.

«Конечно, для airBaltic было бы выгодно, если бы война в Украине завершилась и рынки соседних стран вновь открылись для европейских авиакомпаний. Но даже без этого наш бизнес-план остается реалистичным и жизнеспособным», — подчеркнул он.

Это означает, что стратегия перевозчика больше не строится на ожидании быстрого изменения внешней ситуации. Компания намерена развиваться, опираясь на существующие возможности европейского рынка.

Одновременно airBaltic продолжает масштабную финансовую перестройку. Компания уже достигла предварительной договоренности о привлечении до 257 млн евро промежуточного финансирования. Однако окончательное решение еще должны принять держатели облигаций и акционеры. Голосование по этому вопросу назначено на 11 сентября.

Утвержденный бизнес-план предусматривает сокращение парка самолетов Airbus A220-300 с нынешних 54 до 36 к концу 2026 года. После этого авиакомпания рассчитывает постепенно увеличить флот примерно до 40 самолетов к 2031 году.

Кроме того, государство получило возможность при необходимости участвовать в покупке облигаций компании на сумму до 30 млн евро, а часть уже выданного государственного финансирования может быть конвертирована в капитал авиакомпании.

Ранее airBaltic также отказалась от планов провести IPO в 2026 году, посчитав, что в нынешней рыночной ситуации размещение акций не станет оптимальным источником капитала.

Таким образом, компания делает ставку не на быстрое расширение, а на финансовую устойчивость и концентрацию на наиболее прибыльных направлениях. По мнению руководства, именно такой подход позволит сохранить позиции перевозчика и создать основу для дальнейшего роста после завершения этапа реструктуризации.