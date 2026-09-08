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Крупный конфликт вокруг Банка Латвии: 19 организаций требуют оценки его деятельности 1 3436

Бизнес
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банк Латвии

Конфликт между Банком Латвии и представителями сельского хозяйства, лесной отрасли и рыболовства вышел на политический уровень. Девятнадцать отраслевых организаций направили открытое письмо президенту и правительству, раскритиковав подготовленные Центробанком рекомендации по оценке влияния бизнеса на биоразнообразие.

Банк Латвии оказался в центре публичного конфликта с представителями сельского хозяйства, лесной отрасли и рыболовства. Поводом стали подготовленные для коммерческих банков рекомендации по определению видов хозяйственной деятельности, полезных и вредных для биоразнообразия.

Спор продолжается с середины лета, однако теперь перешел в публичную плоскость. 19 отраслевых организаций направили открытое письмо президенту Латвии и правительству, в котором призвали дать оценку деятельности и компетенции Банка Латвии.

Авторы письма подчеркивают, что не выступают против самой идеи разработки подобных рекомендаций. Их претензии касаются содержания документа и порядка его подготовки.

Одной из главных претензий стало отсутствие, по мнению организаций, прозрачности при выборе экспертов. В письме утверждается, что не определены критерии, по которым привлекались специалисты к подготовке рекомендаций.

Дополнительный резонанс вызвал комментарий советника совета Банка Латвии и руководителя отдела устойчивого развития Эдварда Кушнера. По данным Latvijas Avīze, он заявил, что критериев отбора экспертов не существует, поскольку Банк Латвии «не занимается созданием бюрократических документов».

Еще одним поводом для критики стало заявление Института лесных наук Silava, который официально попросил исключить свое название из списка авторов документа, заявив, что не участвовал в его подготовке.

В открытом письме также говорится, что представители отраслей не получили четкого объяснения методологии, использованной при подготовке рекомендаций. По словам авторов обращения, ответы Банка Латвии содержали лишь общие ссылки на экспертные мнения и научные группы, но не позволили понять, каким образом формировались выводы документа.

Для бизнеса этот спор имеет практическое значение. Рекомендации предназначены для коммерческих банков и могут использоваться при оценке различных видов хозяйственной деятельности с точки зрения экологических рисков, что потенциально способно повлиять на доступ компаний к финансированию.

В своем обращении отраслевые организации называют подготовленный документ непрофессиональным и требуют дать оценку действиям Банка Латвии. Реакция президента, правительства или самого Банка Латвии на открытое письмо пока не приводится.

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#президент #банк Латвии #экология #бизнес #финансирование #правительство #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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