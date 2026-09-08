Цены на нефть поднялись до максимальных значений за шесть недель на фоне нового обострения между США и Ираном и опасений за поставки из Персидского залива.

Во вторник, 8 сентября, фьючерсы на нефть Brent подорожали до $97,34 за баррель, а американская WTI — до $92,63. Накануне Brent достигала $98,06 — максимальной отметки с 24 июля. За прошлую неделю Brent прибавила около 8%, WTI — почти 10%.

Главной причиной нового скачка стали заявления Тегерана. Иран предупредил, что в случае дальнейших американских атак под угрозой окажется энергетическая инфраструктура по всему Персидскому заливу, включая американские нефтегазовые интересы. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сформулировал позицию Тегерана предельно коротко: «Ударите по нашим объектам — получите удар в ответ».

Напряженность резко усилилась после взаимных атак минувших выходных. По данным Центрального командования США, американские силы нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам, один из которых находился неподалеку от острова Харк — главного нефтяного экспортного узла Ирана. Этому предшествовали атаки Корпуса стражей исламской революции на американские военные корабли.

Особое беспокойство рынка вызывает Ормузский пролив. Движение судов там уже заметно сократилось: Reuters сообщает, что в среднем за последние десять дней через пролив проходило около десяти коммерческих судов в сутки — это минимальный показатель с мая.

Аналитики предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации способно вызвать новый ценовой скачок. Goldman Sachs допускает рост нефти до $120 за баррель, если атаки на судоходство усилятся. Одновременно банк повысил прогноз цены Brent на декабрь 2026 года до $85 за баррель, исходя из предположения, что проблемы с перевозками на Ближнем Востоке могут сохраниться и в 2027 году.

Для Европы развитие событий особенно важно: длительные перебои с поставками через Персидский залив способны отразиться не только на нефти, но и на стоимости топлива, перевозок и в конечном счете на инфляции.