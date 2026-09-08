Венгерский OTP Bank, планирующий приобрести Luminor Bank, только начал процедуру согласования сделки с регуляторами. На этом фоне Банк Латвии указывает на повышенные репутационные риски, связанные прежде всего с продолжающейся деятельностью OTP в России.

Процесс покупки Luminor Bank венгерским OTP Bank находится лишь на начальной стадии. Как сообщает газета Diena, до конца прошлой недели необходимые документы еще не поступили ни в надзорные органы Эстонии, ни в Европейский центральный банк. Позднее в пятницу заявление было подано одновременно в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас начинается этап предварительной оценки сделки. После него регуляторы примут решение о начале официальной процедуры рассмотрения.

В Банке Латвии подчеркивают, что объявленное соглашение между сторонами пока не означает автоматического одобрения покупки. Сделка должна пройти комплексную проверку со стороны национальных органов надзора и Европейского центрального банка.

Особое внимание, по информации Diena, будет уделено репутационным рискам, связанным с деятельностью OTP Bank. Банк Латвии оценивает их как повышенные или высокие, особенно с точки зрения стран Балтии и Северной Европы.

Среди факторов, вызывающих вопросы, называются продолжающаяся работа OTP в России, рост объема операций и прибыли российского подразделения после начала полномасштабной войны в Украине, получение значительных дивидендов из России, а также прежние претензии, связанные с соблюдением требований по предотвращению отмывания денег.

Кроме того, издание напоминает, что украинские власти ранее включали OTP Bank в санкционный список, а Служба государственной безопасности Латвии еще в прошлом году обращала внимание государственных учреждений на риски, связанные с сохранением деятельности банка в России после начала войны.

По данным, приведенным Diena, российское подразделение продолжает оставаться заметной частью бизнеса группы. В 2025 году на него пришлось почти 20% чистой прибыли OTP Bank, а в первой половине нынешнего года — уже более одной пятой. Согласно консолидированной отчетности, активы российского подразделения также продолжили расти.

Для клиентов Luminor эта информация пока не означает каких-либо изменений. На данном этапе речь идет исключительно о процедуре оценки потенциального покупателя. Только после завершения проверки регуляторы примут решение, соответствует ли сделка требованиям финансовой стабильности и законодательства.

Сам OTP Bank, как отмечает Diena, пока отказался подробно комментировать вопросы, связанные с деятельностью в России, заявив лишь, что намерен вернуться к этой теме позднее.