У рекреационного центра на берегу озера Ковшу в Резекне появился арендатор. Если подготовка пройдет по плану, первый посетителей спа-комплекс сможет принять уже весной 2027 года.

Спа-центр на берегу озера Ковшу в Резекне, строительство которого в последние годы неоднократно становилось предметом общественных дискуссий, может начать работу в апреле 2027 года. Об этом сообщил председатель правления KIK Wellness Rēzekne Каспар Казакс.

Муниципалитет уже подписал с компанией договор аренды здания по адресу ул. Бривибас, 23а. На аукционе инвестор получил право аренды объекта, предложив 2480 евро в месяц без учета НДС.

Теперь компании предстоит принять здание и приступить к его подготовке. Более подробно о концепции будущего комплекса руководство обещает рассказать на следующей неделе после оформления всех необходимых документов.

Комплекс будет работать под брендом Lakeside Wellness Rēzekne. Основным направлением станут услуги спа, оздоровления и укрепления здоровья.

Согласно договору, в течение двух лет инвестор должен вложить в развитие объекта не менее 500 тысяч евро и создать как минимум 15 новых рабочих мест.

Проект может получить продолжение. Тот же инвестор претендует на покупку соседнего земельного участка, где планируется строительство гостиницы. Если сделка состоится, отель должен быть введен в эксплуатацию до конца 2029 года. Объем инвестиций в него должен превысить 4,5 млн евро, а количество новых рабочих мест — 25.

Для жителей и туристов это означает, что вокруг спа-комплекса может появиться полноценный туристический кластер с возможностью не только посещать оздоровительный центр, но и останавливаться рядом на несколько дней.

Рекреационный центр долгое время оставался одним из самых обсуждаемых муниципальных проектов Резекне. Его строительство стоимостью 6,9 млн евро нередко называли одной из причин финансовых трудностей города, поскольку масштаб инвестиций оказался очень высоким для бюджета самоуправления.

Здание площадью 3285,7 квадратного метра уже полностью построено. На первом этаже расположены зона приема гостей, фитнес- и тренажерные залы, на втором — сауны, бани и открытые бассейны, а на третьем предусмотрены помещения для салонов красоты, водных процедур и физиотерапии.

Таким образом, после нескольких лет ожидания у объекта появился инвестор, и теперь Резекне рассчитывает, что дорогостоящий комплекс наконец начнет принимать посетителей уже следующей весной.