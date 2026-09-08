Несмотря на отсутствие стабильности в мире, экономический рост в Латвии становится более широким и структурно устойчивым, заявили банковские экономисты, комментируя данные об изменении валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии за первое полугодие.

Вопреки обстоятельствам

Агнесе Пуке, экономист Банка Латвии:

– Внешние потрясения ограничивают перспективы экономики, однако ВВП Латвии растет довольно бодро. Многое сейчас происходит вопреки обстоятельствам. Внешний фон остается мрачным: к войне на Украине и проблемам вокруг международных санкций добавились боевые действия на Ближнем Востоке, увеличивающие расходы на транспорт, топливо, упаковку и минеральные удобрения.

Казалось бы, это должно тормозить экспорт товаров и услуг. Однако в первом полугодии латвийский экспорт, напротив, оживился. Уверенный рост продолжает демонстрировать и обрабатывающая промышленность.

Одним из важнейших факторов роста ВВП стали значительные инвестиции предыдущих лет, благодаря которым расширяется ассортимент экспортной продукции и появляются новые рынки сбыта. Еще один фактор — рост спроса на военные товары и услуги.

Необычно ведут себя и потребители. После быстрого восстановления реальной покупательной способности частное потребление долго росло крайне медленно. Теперь ситуация меняется: население восстановило сбережения, пострадавшие от высокой инфляции, и начало больше тратить, в том числе на приобретение и строительство жилья. Растут также инвестиции, активность в строительстве и кредитовании.

Государство – тормоз экономики

Петерис Страутиньш, экономист:

– Годовой рост ВВП на 3%, если не считать периода «пандемийных качелей», в последний раз наблюдался в конце 2018 года.

Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, коммерческие услуги — на 4,1%, информационные и коммуникационные услуги — на 8,3%, торговля — на 6,4%. В минусе оказались транспорт — на 2,7%, услуги размещения и общественного питания — на 2,3%. Сельское и лесное хозяйство сократилось на 3%.

Во втором квартале экономику тормозил государственный сектор. Весьма необычно выглядит снижение государственного потребления на 2,4% за год, но столь же необычным был его рост на 11,2% по сравнению с предыдущим периодом.

В это трудно до конца поверить: деятельность общественного сектора в реальности представляет собой спокойно текущий процесс, и в данных ВВП государственное потребление от квартала к кварталу обычно меняется на процент или меньше. Но позволим статистикам до конца насладиться процессом изменения методологии. Опыт показывает, что во время пересчетов подобные труднообъяснимые цифры имеют свойство исчезать из статистических рядов. Следующий пересчет будет уже через месяц.

С точки зрения расходов положительным фактором стал рост частного потребления. Особенно важными является увеличение инвестиций в основной капитал на 6,5% и рост экспорта на 7,7%, который стал локомотивом экономики.

Прогноз по росту ВВП Латвии в этом году остается на уровне примерно 2,5%.

Рискованный импорт

**Карлис Пургайлис, главный экономист: **

– Во втором квартале экономика Латвии продолжила укрепляться, причем рост стал более сбалансированным. Если в первом квартале этот рост в значительной степени обеспечивала энергетика, которая подскочила на более 40%, то во втором квартале ускорителей экономики стало значительно больше. В частности, в обрабатывающей промышленности рост повысился с 1,1% в первом квартале до 5,5% во втором, причем увеличение производства наблюдалось в 16 из 22 подотраслей.

Восстанавливается и внутренний спрос. Расходы домохозяйств во втором квартале выросли на 3,7%, предприятия увеличили вложения в оборудование и технологии.

Однако есть и риски. Импорт рос почти так же быстро, как экспорт, причем импорт товаров и услуг оказался почти на 900 млн евро больше экспорта. Зарплаты за год увеличились на 6,4%, а прибыль предприятий — еще быстрее, что может свидетельствовать о сохраняющемся ценовом давлении.

В целом экономика Латвии во втором квартале доказала, что рост первого квартала был не просто «фактором удачи», а началом гораздо более широкого процесса восстановления экономики.

Однако впереди еще целый ряд вызовов, прежде всего ускорение инфляции во второй половине года и ее возможное негативное влияние на экономический рост.

Не забыть вложиться в ИИ

**Дайнис Гашпуитис, экономист: **

– Уверенный рост ВВП обеспечили потребление домохозяйств, инвестиции и неожиданно сильный товарный экспорт. В то же время экспорт услуг и государственное потребление сократились.

Инвестиции, средства фондов ЕС и возросшая готовность бизнеса к риску создают основу для более устойчивого роста в будущем. В следующем году инвестиционная активность может несколько ослабнуть по мере сокращения притока средств ЕС.

Главным риском для Латвии остается внешняя среда — прежде всего геополитическая неопределенность и колебания цен на энергоресурсы. Для ускорения роста стране необходимы инвестиции в повышение производительности, в инновации, искусственный интеллект (ИИ) и расширение экспортных рынков.

ЦИФРЫ

ВВП Латвии в первом полугодии вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Во втором квартале годовой рост составил 3%, а по сравнению с первым кварталом — 0,7%.

В фактических ценах ВВП Латвии за первое полугодие составил 21,3 млрд евро, в том числе во втором квартале — 11,491 млрд евро.