Для создания новой площадки используют техническую основу уже существующего сайта Министерства благосостояния «Человек, а не диагноз». Государство бесплатно предоставит ее социальному предприятию Ligero. Соответствующее решение во вторник, 8 сентября, утвердило правительство.

Речь идет об исходном коде сайта — проще говоря, о наборе программных файлов и команд, на которых построен сайт и благодаря которым он работает.

Это можно сравнить с готовым «каркасом» интернет-сайта: на его основе можно создать другой ресурс, изменить его внешний вид, функции и содержание, не разрабатывая всю техническую часть с нуля.

Именно такую копию исходного кода сайта «Человек, а не диагноз» Министерство благосостояния бесплатно предоставит социальному предприятию Ligero.

Компания планирует на этой технической основе создать новый сайт объявлений о работе, специально адаптированный для людей, находящихся под риском социальной изоляции и испытывающих сложности с трудоустройством.

Предполагается, что площадка облегчит таким людям поиск вакансий и поможет им выйти на рынок труда.

Сам старый сайт не отдают

Важно, что Ligero не получает сам сайт «Человек, а не диагноз», его содержание или интернет-адрес cilveksnevisdiagnoze.lv.

Существующий ресурс останется в распоряжении Министерства благосостояния и продолжит работать независимо от нового проекта.

Компания получает лишь копию его технической основы и право использовать и изменять ее для создания нового сайта вакансий.

Балансовая стоимость этой копии исходного кода на 7 ноября прошлого года составляла 6500 евро.

За использование кода Ligero платить не придется. Министерство заключит с компанией лицензионный договор.

Почему код решили передать именно Ligero

Ligero имеет статус социального предприятия трудовой интеграции. Его задача — помогать людям, находящимся под риском социальной изоляции, включаться в рынок труда.

По мнению Министерства благосостояния, профиль, опыт и компетенция компании позволяют использовать уже созданную государством техническую основу для нового проекта вместо разработки аналогичной системы с нуля.

Копией кода Ligero сможет пользоваться, пока сохраняет статус социального предприятия, но не более десяти лет.

При этом использовать ее разрешено только для создания сайта объявлений о работе. Все расходы на разработку нового ресурса, его дальнейшую работу и обслуживание компания должна будет оплачивать самостоятельно.

Если Ligero лишится статуса социального предприятия, лицензионный договор будет прекращен, а использовать полученный от государства код компания больше не сможет.

Министерство также сможет досрочно расторгнуть договор, если выяснится, что код используется не для той цели, ради которой его предоставили.

Откуда взялся код стоимостью 6500 евро

Сайт «Человек, а не диагноз» был создан в рамках финансируемой Европейским социальным фондом информационной кампании об инклюзивной занятости «Dara citādi — izdara tāpat».

Закупку Министерство благосостояния объявило еще в 2020 году.

В рамках проекта за 6500 евро без НДС разработали сайт, в котором в том числе появился раздел с объявлениями людей, ищущих работу.

После завершения кампании в сентябре 2021 года этот раздел закрыли. Права на созданную в рамках проекта интеллектуальную собственность после оплаты работ перешли Министерству благосостояния.

В прошлом году социальные предприятия Sonido и Ligero обратились в министерство с просьбой предоставить Ligero копию исходного кода.

Перед принятием решения Министерство благосостояния проконсультировалось с Министерством культуры по поводу авторских прав. Там пришли к выводу, что исходный код может считаться объектом авторского права.

Поэтому его решили не просто «подарить», а предоставить по лицензионному договору.

Имущественные авторские права останутся у Министерства благосостояния. Оно также сможет контролировать, для каких целей используется код и соблюдает ли Ligero условия договора.

Дополнительных расходов из государственного или муниципальных бюджетов это решение не потребует.

В прошлом году оборот Ligero составил 55 808 евро, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее. Компания закончила год с убытками в размере 4754 евро.

Ligero зарегистрирована в декабре 2020 года, ее основной капитал составляет 2800 евро. Единственная владелица предприятия — Лиене Рейне-Митева.