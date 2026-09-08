Мировой рынок дизельного топлива входит в зиму с крайне низкими запасами. Ведущие нефтетрейдеры предупреждают: свободных нефтеперерабатывающих мощностей почти не осталось, поставки из России и с Ближнего Востока резко сократились, а впереди — сезонный рост спроса.

Об этом руководители крупнейших энергетических компаний заявили во вторник, 8 сентября, на нефтегазовой конференции APPEC в Сингапуре. По данным Reuters, последствия войн в Украине и Иране затронули нефтеперерабатывающие заводы в России и на Ближнем Востоке. В результате маржа при производстве дизельного топлива в Европе и США достигла рекордных уровней.

С рынка исчезли почти 4 млн баррелей в сутки

Глава одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров Vitol Рассел Харди оценил масштаб проблемы следующим образом: рынок недополучает примерно 2 млн баррелей нефтепродуктов в сутки из России и еще почти 2 млн баррелей в сутки с Ближнего Востока.

При этом ситуация с сырой нефтью выглядит лучше, чем с готовыми нефтепродуктами. По оценке Харди, с Ближнего Востока сейчас экспортируется около 9 млн баррелей сырой нефти в сутки, тогда как нефтепродуктов — примерно 1 млн баррелей.

Главная проблема заключается в том, что быстро превратить дополнительные объемы нефти в дизель невозможно: нефтеперерабатывающие мощности уже сильно загружены.

По словам Харди, имеющихся мощностей недостаточно даже для того, чтобы прекратить сокращение запасов топлива.

«Мы продолжаем проедать излишки, существующие в мире, и практически достигли дна наших запасов», — заявил глава Vitol.

Нефть есть, а дизеля мало

Именно этим объясняется необычная ситуация на мировом энергетическом рынке. Несмотря на перебои с поставками из Персидского залива, нефть Brent пока остается дешевле $100 за баррель. Однако физический рынок нефтепродуктов гораздо напряженнее.

Главный экономист Argus Дэвид Файф охарактеризовал ситуацию еще жестче: по его словам, рынок дизельного топлива буквально «кричит о дефиците».

Ситуацию усугубляет российский запрет на экспорт дизельного топлива и повреждения российских НПЗ в результате украинских атак. Одновременно война с Ираном нарушила привычные потоки нефтепродуктов с Ближнего Востока.

НПЗ работают на пределе

Старший вице-президент по глобальной торговле американской Phillips 66 Марк Сенн сообщил, что большинство нефтеперерабатывающих заводов США уже работают практически на полную мощность.

По его словам, мир приближается к зимнему сезону в условиях дефицита запасов дизеля, поэтому высокие цены могут сохраняться продолжительное время.

В США последствия уже заметны непосредственно на заправках. В конце прошлой недели средняя розничная цена дизельного топлива достигла исторического максимума — около $5,85 за галлон.

Рекорд поставила и маржа нефтепереработчиков при производстве дизеля — так называемый crack spread в ходе торгов поднимался до $108,02 за баррель.

Европа особенно уязвима

Для Европы проблема имеет особое значение, поскольку регион традиционно зависит от импорта дизельного топлива.

Еще в августе Reuters сообщал, что европейский импорт дизеля снизился примерно с 1,97 млн баррелей в сутки в январе до 1,56 млн в июле. На фоне дефицита дизель в Европе стал стоить дороже авиационного топлива — впервые более чем за год.

Goldman Sachs тогда предупреждал, что риск устойчивого дефицита дизельного топлива в преддверии зимы выше, чем риск дефицита самой сырой нефти.

Что будет зимой

Зимой потребление дизеля и близких к нему дистиллятов традиционно увеличивается. Топливо требуется грузовому транспорту, промышленности и сельскому хозяйству, а в ряде стран аналогичные нефтепродукты используются для отопления.

По оценке главы Vitol, высокие цены и ограниченная доступность топлива уже способны привести к снижению мирового спроса на нефть примерно на 1,5 млн баррелей в сутки в 2026 году по сравнению с 2025-м.

Таким образом, главная угроза предстоящей зимы заключается не столько в отсутствии сырой нефти, сколько в нехватке перерабатывающих мощностей и готового дизельного топлива. Если перебои с поставками из России и с Ближнего Востока сохранятся, Европе придется конкурировать за доступные партии топлива с другими регионами мира.