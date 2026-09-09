Апелляционный суд Литвы 7 сентября оставил без изменения решение Панявежского окружного суда от 23 июня, отклонившее просьбу группы латвийских предприятий о временной приостановке конкурса путем запрета столичным властям подписания договоров по трем из четырех частей конкурса.

По мнению суда, суд первой инстанции правильно оценил обстоятельства и обоснованно отказался аннулировать результаты победителей конкурса.

«Суд первой инстанции вынес обоснованное и законное решение, для изменения или отмены которого на основании доводов апелляционной жалобы нет ни фактических, ни правовых оснований. В связи с изложенными обстоятельствами апелляционная жалоба отклоняется, а обжалуемое решение суда первой инстанции остается без изменения», – констатировал Апелляционный суд.

Хотя латвийские компании еще могут обжаловать это решение в Верховном суде Литвы, после немедленного вступления в силу решения Апелляционного суда Вильнюсское самоуправление уже может продолжить приостановленный конкурс.

Liepajas autobusu parks и NordBus пытались доказать суду, что компания Vlasava, выигравшая первую часть закупки, должна была быть отстранена от конкурса, так как якобы пыталась скрыть долг перед Фондом социального страхования (Sodra), а победитель третьей и четвертой частей Tolimojo keleivinio transporto kompanija (Toks) работает в Беларуси и поэтому не соответствует требованиям национальной безопасности.

По утверждению латвийских компаний, Vlasava в день подачи предложений была должна Sodra 203 евро и предоставила об этом ложную информацию, в свою очередь, Toks сотрудничает с белорусским государственным предприятием «Минсктранс» и ежегодно платит в Беларуси около 100 тыс. евро налогов.

Суды признали, что у Vlasava в последний день подачи предложений – 20 ноября 2025 года – не было официальных долгов, и это подтверждается справкой Реестрового центра. Суд постановил, что хотя и существуют две версии этой справки, пока вина Vlasava в подделке не доказана, компанию нельзя обвинить в попытке сокрытия информации.

Также установлено, что предполагаемый долг возник задним числом из-за ошибки бухгалтерской компании при начислении зарплаты одному из сотрудников; ошибка была исправлена, а недоимка погашена: «Временно образовавшаяся недоплата из-за неточно начисленной заработной платы была выплачена (...) еще до начала оценки предложений и претензий истцов.»

Между тем в отношении деятельности Toks в Беларуси суд констатировал, что международный маршрут в эту страну не означает, что компания там работает, кроме того, у нее нет там филиала.

Кроме того, суды отметили, что разрешение на перевозку пассажиров Toks между Вильнюсом и Минском было выдано Литовской администрацией транспортной безопасности.

«В деле не опровергнуто, что Toks не выходит на внутренний рынок Беларуси, не перевозит пассажиров между городами Беларуси и не предоставляет услуги местного общественного транспорта», – пояснил Апелляционный суд.

В прошлом году агентство BNS сообщало, что суд признал условия конкурса законными. Суд отклонил жалобу одного из участников конкурса – польской компании Mobilis, которая просила признать незаконными условия конкурса, якобы являющиеся неточными, двусмысленными, а некоторые требования – незаконными.

Как отмечало агентство BNS, мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас год назад заявил, что благодаря объявленному конкурсу, крупнейшему в истории столицы, муниципалитет намерен закупить услуги у частных перевозчиков, которые пополнят сеть общественного транспорта 327 новыми автобусами, а весь столичный парк вырастет до 824 автобусов и троллейбусов.

По его словам, у частных перевозчиков планируется закупить еще 28,4 млн километров перевозок.