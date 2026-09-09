Несмотря на сезонное удешевление продуктов, одежды и обуви, в августе потребительские цены в Латвии выросли. Главной причиной стало резкое подорожание топлива, а сохраняющаяся геополитическая напряженность создает риск дальнейшего роста расходов на энергию, сообщает Министерство экономики.

В августе потребительские цены в Латвии выросли на 0,3% по сравнению с июлем. На столько же подорожали как товары, так и услуги.

Для августа такая динамика необычна: в конце лета цены, как правило, снижаются благодаря сезонному удешевлению продуктов, одежды и обуви. В этом году рост оказался самым быстрым для августа с 2007 года, если не учитывать период энергетического кризиса 2021–2022 годов.

Бензин и дизель потянули цены вверх

Главным фактором стало топливо, которое за месяц подорожало сразу на 8,8%, добавив к общему уровню потребительских цен около 0,4 процентного пункта. Особенно заметно выросли цены на дизельное топливо.

С февраля топливо в Латвии подорожало уже на 22,9%, увеличив общий уровень потребительских цен примерно на 0,9 процентного пункта.

Министерство связывает происходящее с дорогой нефтью и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. В августе средняя цена Brent была примерно на 5% выше июльской, а в течение месяца стоимость барреля вновь превышала 90 долларов.

Продукты, наоборот, подешевели

Несколько сдержало инфляцию снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки — за месяц они стали дешевле в среднем на 1,2%.

Особенно заметно снизились цены на картофель, свежие овощи и фрукты. Подешевели также хлеб, сыр, растительные масла, сливочное масло и кофе. При этом выросли цены на свинину, готовые блюда и свежую рыбу.

Продукты, включенные в так называемую корзину низких цен, в августе подешевели примерно на 1,5%, а с момента заключения соответствующего меморандума в мае 2025 года — приблизительно на 7,5%. Министерство считает, что эти данные могут свидетельствовать в том числе о положительном эффекте инициативы.

Дорожают отопление и электричество

Цены на связанные с жильем энергоресурсы в августе выросли на 1%. Тепловая энергия подорожала на 1,2%, поскольку с 1 августа у ряда поставщиков вступили в силу повышенные тарифы.

Электроэнергия стала дороже на 0,7%, твердое топливо — на 1,7%. Цена природного газа не изменилась.

При этом одежда и обувь благодаря летним распродажам подешевели на 1,1%.

Годовая инфляция — 3,2%

По сравнению с августом прошлого года потребительские цены в Латвии выросли на 3,2%, а среднегодовая инфляция составила 3,3%.

Министерство экономики прогнозирует, что по итогам 2026 года среднегодовая инфляция может составить 3–4%. На цены продолжат влиять стоимость энергоресурсов и продовольствия на мировых рынках, геополитическая ситуация, пересмотр регулируемых тарифов, изменения налогов и рост зарплат.

Пока удешевление продуктов частично компенсирует рост других расходов, но главным риском для кошельков жителей становится энергия. Если нефть и газ продолжат дорожать, повышение цен может постепенно затронуть не только заправки и коммунальные счета, но и транспорт, логистику, товары и услуги.