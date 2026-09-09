Нам хлеба не надо - работу давай!
Государственное агентство занятости (ГАЗ) нынешней осенью организует очные встречи работников и работодателей на ярмарках вакансий.
В Риге мероприятие запланировано на 6 октября 2026 года и пройдет с 11:00 до 15:00 в столичном центре конференций и событий «Fantadroms» (по адресу: Рига, Густава Земгала гатве, 74A / Gustava Zemgala gatve 74A).
В Елгаве Ярмарка вакансий назначена на сегодня, 9 сентября (с 10:00 до 13:00). Она состоится в Центре развития компетенций региона Земгале, на улице Светес, 33.
Обычно на таких мероприятиях ГАЗ активно представлены государственные и муниципальные предприятия, которым в последние годы требовались:
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социальные работники по работе с семьей и детьми, старшие инспекторы;
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помощники врачей, врачи, сиделки, медсестры, ответственные за общий уход, психологи, тренеры, массажисты;
охранники, пожарные-спасатели, пограничники;
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водители, кондукторы автобусов и трамваев;
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электрики, механики электромеханического оборудования, инженеры-механики, сантехники и т. д.
«Ярмарка вакансий — это хороший шанс для работодателя за один день встретить множество соискателей, пообщаться лично и найти именно тех специалистов, которые нужны предприятиям. В живом диалоге всегда можно узнать куда больше, чем написано в сухом CV. Это возможность прочувствовать претендентов, их опыт, видение и амбиции», — отмечает руководитель Рижского регионального филиала ГАЗ Иева Хахеле.
Кстати: безработица в Латвии выше, чем у соседей
В июле уровень безработицы составил 7,3%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные на минувшей неделе статистическим бюро ЕС Eurostat.
Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от трех до пяти месяцев, еще 18 100 — от одного до двух лет.
В Эстонии и Литве безработица составила 6,9% и 6,2% соответственно, указывает Eurostat. То есть в Латвии ситуация несколько хуже, чем у соседей.
Cамый низкий уровень безработицы в ЕС в июле зарегистрирован в Чехии (3,3%), Польше (3,4%), на Мальте и в Словении (в обеих странах — 3,5%), а также в Болгарии (3,6%).
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