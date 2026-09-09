Совместная закупка региональных поездов для Rail Baltica, которую проводили перевозчики Латвии, Эстонии и Литвы, завершилась безрезультатно. Несмотря на интерес производителей, ни одно из поступивших предложений не соответствовало требованиям конкурса.

Первая совместная закупка региональных поездов для проекта Rail Baltica не состоялась. К моменту завершения приема заявок организаторы не получили ни одного предложения, отвечающего условиям конкурса.

Об этом сообщила эстонская компания Eesti Liinirongid (Elron), которая проводила закупку вместе с латвийским перевозчиком Vivi и литовской компанией LTG Link.

По словам члена правления Elron Мерта Эренпрейса, интерес к проекту был высоким: для участия зарегистрировались шесть производителей. Однако ни одна заявка не соответствовала установленным требованиям.

Во время конкурса два производителя практически до последнего момента направляли вопросы и замечания по техническим требованиям и условиям договора. Теперь организаторы намерены проанализировать полученные предложения, скорректировать конкурсную документацию и объявить новую закупку.

Поскольку значительная часть подготовительной работы уже выполнена, новый конкурс, как ожидается, пройдет быстрее.

Речь идет о закупке поездов для новой железнодорожной линии европейской колеи 1435 мм, которая строится в рамках проекта Rail Baltica. Региональные поезда смогут развивать скорость до 200 км/ч и будут использоваться для пассажирских перевозок внутри стран Балтии.

Всего перевозчики трех стран планируют приобрести до 20 поездов. Из них Латвия рассчитывает купить до пяти составов, при этом окончательное решение сможет принять в течение трех лет после ввода в эксплуатацию первого такого поезда в Эстонии. Эстония планирует заказать пять поездов с возможностью приобрести еще два, а Литва — до восьми.

Отсутствие соответствующих заявок не означает отказа от проекта. На данном этапе речь идет о повторном проведении закупки после корректировки требований. Это позволит организаторам учесть замечания производителей и повысить вероятность успешного заключения контракта.

Конкурс был объявлен 18 марта, а прием заявок завершился 8 сентября.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской колеи протяженностью 870 километров от Таллина до границы Литвы и Польши. По магистрали поезда смогут развивать скорость до 240 км/ч, обеспечив более быстрое железнодорожное сообщение между странами Балтии и остальной Европой.