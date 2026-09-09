Цена на топливо – наилучшая мотивация. Министерство климата и энергетики, руководимое Янисом Витенбергсом (Национальное объединение), решило поощрить сограждан, бегущих от энергозависимости. В очередной раз пересматриваются конкурсные условия для получения грантов на альтернативные источники тепла и света.

«Наблюдается очень высокий интерес жителей»

В соответствии с данными госведомства с длинным названием «Латвийский центр среды, геологии и метеорологии по инвентаризации газов, вызывающих парниковый эффект», сектор энергетики производил 34,9% количества данных веществ. Ниже оказались и транспорт, и землепользование всех видов, включая сельское и лесное хозяйства.

В свою очередь наибольшим подсектором, порождающим эмиссию, является производство электрической и тепловой энергии, в т.ч. домохозяйствами.

«Содействовать переходу от ископаемых природных ресурсов (особенно природного газа) призван конкурс, финансируемый за счет продажи Латвией эмиссионных квот в рамках системы Евросоюза. За 12 лет работы этого инструмента EKII поступления составили около 489 млн евро.

Как поделили эти без малого полмиллиарда евро? По данным на май 2026 года, в Латвии было подано 15 706 проектных заявок на финансирование в рамках EKII, причем общая сумма составила 59,3 млн евро. При этом правила Кабинета Министров N 150 предполагают конкурсную поддержку в размере 85 млн евро, осуществлять же ее положено до 31 декабря 2029 года, «или момента, когда закончится указанное финансирование».

Можно запитать пол-Риги

Самым массовым техническим решением, к коему прибегают наши активисты возобновляемой энергетики, является установка солнечных панелей. В документах любое такое устройство называется солнечной электростанцией (СЭС), потому может шокировать цифра в 14 506 СЭС по Латвии. Их общей мощности достаточно, в моменте, для освещения городских кварталов с примерно 300 тысячами жителей.

Следующим по количеству и мощности является устройство накопления солнечной энергии – в стране установлено 2127 аккумуляторов, на 24 мегаватта. Это эквивалентно более чем 20-тысячному городу.

Третьим по популярности является тепловой насос воздушно-водяного типа, их смонтировано 848, на 9,6 мегаватта – что покроет бытовые надобности в нормальном городском микрорайоне тысяч на десять жителей, вроде Вецмилгрависа.

Разумеется, бытовые масштабы не включают все сторонние объемы потребления, которые типичны для большого города – уличное освещение, контактная сеть электротранспорта, промышленные и социальные объекты. Но, тем не менее, возобновляемые источники действительно вносят существенный вклад в общий энергобаланс – а ведь еще имеются 154 построенных за счет инструмента ЕС котла, в коих сжигается старая добрая биомасса.

Это не бесплатно

Естественно, реализация всех проектов осуществляется путем софинансирования – и частные инвесторы несут свою долю по платежам. Рейтинг денежной поддержки со стороны EKII в процентах выглядит следующим образом:

Подключение к централизованным теплосетям – 65;

Устройства накопления электроэнергии – 63;

Ветряные электростанции – 63;

Тепловые насосы воздушно-водяного типа – 62;

Котлы на древесных гранулах – 54;

Тепловые насосы типа земля-вода – 52.

Остальные программы, в т.ч. самые распространенные – СЭС – получили 50 и менее процентов софинансирования. Стоит обратить внимание, что, несмотря на относительно высокий уровень поддержки ветрогенераторов, их было реализовано в рамках данной схемы всего 3 – в силу чрезвычайно высокой технологической сложности ветроэнергетики и обилия сопутствующих согласований.

Прощай, газ!

Если же рассматривать те источники энергии, которые отошли в прошлое, то первым замещенным ресурсом оказался природный газ – от него отказались в результате реализации 825 проектов.

Наибольшее историческое потребление голубого топлива в Латвии было зафиксировано в 1991 году, когда общий объем использованного газа составил около 2,96 миллиарда кубометров (из них более 2,09 млрд кубометров ушло на нужды энергетики).

В новейшей истории пиковые объемы пришлись на середину 2000-х (например, в 2005 году потребление достигало 1,94 млрд кубометров). В последние годы из-за мер по энергоэффективности, перехода на возобновляемые источники и изменения цен годовое потребление существенно снизилось (например, в 2023–2024 годах оно держалось на уровне около 0,79–0,84 млрд кубометров, или примерно 8,9 тераватт-час).

Также Латвия отказалась от 111 энергетических установок на угле, от 56 на дизельном топливе, от 44 на сжиженном газе, и от 4 на торфяных брикетах.

Опцию подключения к централизованному теплоснабжению наиболее часто выбирали жители Лиепаи и Вентспилса, а также Талсинского, Мадонского, Диенвидкурземского, Кулдигского, Вентспилсского, Цесиского и Саласпилсского краев. К сожалению, в данном списке отсутствует Латгалия…

Им дают, а они не берут

Эксперты Министерства климата и энергетики выяснили, что домохозяйства зачастую не решаются заняться выгодным в финансовом отношении переходом на новые источники тепла, так как необходимы разработка проекта, постройка теплоузла, протягивание теплосетей. На настроение потребителей отрицательно влияет и информационный фон вокруг колебаний цен на топливо, зависимость от поставщиков энергии.

Дабы стимулировать подписку на новые проекты, Министерство обратило внимание на участников программы Почетных семей – три и более ребенка. По статистике, в стране около 66 тысяч подобных домохозяйств, которые теперь предполагается вовлечь в теплоэнергетические проекты, пообещав льготы.

Особой группой сделают также здания, принадлежащие религиозным организациям. Бог в помощь, как говорится!