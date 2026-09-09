За первые семь месяцев 2026 года Латвия почти втрое сократила импорт товаров из России и Беларуси. При этом поставки латвийской продукции в эти страны, наоборот, выросли почти на 10%.

Стоимость товаров, импортированных в Латвию из России и Беларуси за январь–июль 2026 года, сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Центрального статистического управления, общий объем импорта составил 43,9 млн евро, что на 89,8 млн евро меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметное сокращение пришлось на поставки из России. За семь месяцев их объем снизился в 2,8 раза — до 29 млн евро. Импорт из Беларуси уменьшился еще сильнее — в 3,4 раза, составив 14,9 млн евро.

При этом экспорт развивался по противоположному сценарию. За семь месяцев Латвия поставила в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 688,3 млн евро, что на 9,6% больше, чем за тот же период 2025 года.

Основной объем экспорта пришелся на Россию — 607,8 млн евро. Причем июль стал самым успешным месяцем с начала года: объем поставок достиг 108,1 млн евро. Экспорт в Беларусь за семь месяцев составил 80,5 млн евро, увеличившись на 9,5%.

Рост экспорта в Россию в июле обеспечила прежде всего пищевая промышленность. По сравнению с июлем прошлого года поставки этой продукции увеличились на 36,8%, или 14,7 млн евро. Если сравнивать с июнем, экспорт вырос почти на 18%, главным образом также благодаря увеличению поставок продовольствия.

Импорт из России в июле, напротив, продолжил снижаться. По сравнению с июлем прошлого года он уменьшился почти на 27% — до 4,6 млн евро. Наибольшее влияние оказало резкое сокращение ввоза целлюлозы, бумаги и картона.

Импорт из Беларуси за июль сократился еще сильнее — почти на 59%, до 1,6 млн евро. Наиболее заметно уменьшились поставки животных и растительных жиров и масел.

Данные показывают, что торговля Латвии с Россией и Беларусью продолжает меняться неравномерно: импорт сокращается быстрыми темпами, тогда как экспорт пока остается значительно выше и даже демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом.