Инфляция в Латвии, вероятно, останется выше 3% до конца года и может приблизиться к 4%. В Министерстве финансов связывают это прежде всего с подорожанием топлива и ожидаемым ростом тарифов на отопление.

Министерство финансов прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция в Латвии сохранится на повышенном уровне. По оценке ведомства, к концу года рост потребительских цен может приблизиться к 4%, главным образом из-за дорогих энергоносителей.

В августе инфляция уже ускорилась. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с июлем и на 3,2% по сравнению с августом прошлого года.

Главным фактором стало подорожание топлива. В министерстве объясняют это ростом мировых цен на нефть после обострения ситуации в Персидском заливе. Средняя стоимость нефти Brent в августе достигла 91,4 доллара за баррель — почти на 35% выше, чем год назад.

Это быстро отразилось и на ценах на латвийских АЗС. В августе средняя стоимость дизельного топлива составила 1,883 евро за литр, увеличившись за год на 24,5%, а бензина АИ-95 — 1,787 евро, что на 18,7% выше прошлогоднего уровня.

В Минфине отмечают, что дизель дорожает быстрее бензина, поскольку Европа потребляет его больше, чем производит, и поэтому сильнее зависит от поставок и логистических рисков.

В начале сентября ситуация еще больше осложнилась: нефть Brent торговалась выше 95 долларов за баррель, а цены на бензин и дизель на многих латвийских заправках превысили 2 евро за литр. Если тенденция сохранится, вклад топлива в инфляцию в сентябре станет еще заметнее.

Еще одним фактором роста цен станет начало отопительного сезона. Министерство ожидает, что уже в октябре или ноябре тарифы на тепло могут существенно увеличиться вслед за подорожанием природного газа.

В августе тепловая энергия уже стоила на 8,8% дороже, чем год назад. Средняя цена природного газа достигла 69,8 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое превышает прошлогодний уровень, а в начале сентября приблизилась к 80 евро за мегаватт-час.

Ведомство объясняет рост цен не только напряженной геополитической ситуацией, но и европейскими факторами. После холодной зимы и жаркого лета запасы газа в хранилищах сократились быстрее обычного, что поддерживает высокие рыночные цены.

При этом есть и фактор, который сдерживает инфляцию. С апреля в Латвии продолжается снижение цен на продукты питания. В августе продовольствие в среднем оказалось на 4,2% дешевле, чем годом ранее.

В Минфине отмечают, что дополнительное влияние оказывает сниженная ставка НДС на хлеб, яйца, молоко и мясо птицы. Наиболее заметно за год подешевело молоко — на 14,4%. Цены на мясо птицы снизились на 7,1%, на яйца — на 7%, на хлеб — на 6,3%.

Однако в ведомстве предупреждают, что этот эффект может оказаться временным. Уже в следующем году продукты питания, вероятнее всего, вновь начнут дорожать, поскольку рост цен на нефть и газ увеличивает расходы производителей, переработчиков и перевозчиков. Дополнительным фактором риска остаются боевые действия в Черном море, которые могут повлиять на мировой рынок зерна.

Таким образом, до конца года главными драйверами инфляции, по прогнозу Минфина, останутся стоимость топлива и ожидаемое подорожание отопления, тогда как снижение цен на продукты лишь частично компенсирует этот рост.