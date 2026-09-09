Объемы минеральных удобрений из России и Беларуси в краткосрочной перспективе невозможно полностью заменить поставками из других стран, сохранив при этом прежний уровень цен, заявил владелец SIA WO Trading Томс Эгле.

Компания WO Trading оспорила в Суде Европейского союза изменения таможенных пошлин ЕС на товары российского и белорусского происхождения, а также на продукцию, экспортируемую из этих стран.

Объясняя причины обращения в суд, Эгле отметил, что предусмотренное регламентом ЕС постепенное повышение таможенных тарифов создает риск сокращения предложения необходимых сельскому хозяйству минеральных удобрений и, соответственно, роста их стоимости.

Эгле подчеркнул, что WO Trading не выступает против политической цели повышения пошлин и поддерживает санкции в отношении России и Беларуси. Компания оспаривает соразмерность выбранного механизма и его потенциальное влияние на латвийский рынок удобрений и сельское хозяйство. Основная деятельность WO Trading в регионах Латвии связана с обеспечением местных фермеров минеральными удобрениями.

Регламент ЕС, предусматривающий изменение пошлин на отдельные товары российского и белорусского происхождения или экспортируемые из этих стран, был принят 17 июня 2025 года. Документ предусматривает постепенное повышение тарифов до 2028 года.

Эгле отметил, что рынок минеральных удобрений является глобальным, но сильно сконцентрированным. Например, среди крупнейших производителей калийных удобрений находятся Россия, Беларусь и Канада. Россия также является одним из ведущих мировых производителей азотных и фосфорных удобрений.

В WO Trading считают, что существует реальный риск того, что альтернативные поставщики будут продавать удобрения в ЕС дороже, чем до повышения пошлин. Иными словами, цены на продукцию из других стран могут подтянуться к подорожавшим из-за тарифов российским и белорусским удобрениям.

Компания заявляет, что стремится не допустить ситуации, при которой латвийским сельхозпроизводителям придется сокращать использование удобрений, что может отрицательно сказаться на урожайности. Рост стоимости минеральных удобрений увеличивает себестоимость сельскохозяйственной продукции и в конечном итоге может привести к повышению цен для потребителей, отметил Эгле.

Кроме того, по его словам, повышение пошлин может усилить заинтересованность в поставках российских и белорусских удобрений через третьи страны с их переупаковкой или иным сокрытием фактического происхождения. Это способно затруднить контроль и снизить эффективность ограничений.

Как ранее сообщало LETA, 25 августа правительство утвердило позицию Латвии по рассматриваемому Судом ЕС делу «WO Trading против Парламента и Совета».

В Министерстве юстиции сообщили, что проект позиции имеет ограниченный доступ. При этом общая позиция Латвии в отношении санкций остается неизменной: санкционные механизмы рассматриваются как важный инструмент снижения возможностей государства-агрессора.

Согласно Официальному журналу ЕС, WO Trading подала иск 15 сентября прошлого года. Компания выдвинула пять аргументов, в том числе заявила о неправильно выбранной, по ее мнению, правовой основе регламента, недостаточном обосновании и нарушении принципа соразмерности.

По данным Firmas.lv, WO Trading зарегистрирована в 2006 году, ее уставный капитал составляет 2845 евро. Владельцем компании является Томс Эгле. Ему также принадлежат 40% SIA Rietumu nafta, косвенно 50% SIA AK Capital и 50% SIA Terilat.

В прошлом году оборот WO Trading составил 3,12 млн евро, а прибыль — 435 800 евро.