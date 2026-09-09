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Рижский аэропорт расширяется в сложное для авиации время 1 157

Бизнес
Дата публикации: 09.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Рижский аэропорт
ФОТО: пресс-фото

Ближайшие три с половиной года пройдут в Рижском аэропорту под знаком масштабных строительных работ и закупки нового оборудования. В развитие аэропорта планируется инвестировать до 150 млн евро.

На эти средства предполагается расширить пассажирский терминал, построив новое энергоэффективное здание для обслуживания пассажиров, а также внедрить новейшие технологии, что существенно увеличит пропускную способность терминала и обеспечит инфраструктуру для дальнейшего роста аэропорта.

Нынешний пассажирский терминал Рижского аэропорта был построен 40 лет назад. Он служил хорошо, но свои возможности исчерпал. В последние годы аэропорт обслуживает более 7 млн пассажиров в год, и нынешний терминал, открытый как для пассажиров, так и для провожающих, стал для такого потока слишком маленьким и тесным.

Как подчеркнула на презентации проекта расширения терминала председатель правления "RIX Rīgas lidosta" Лайла Одиня, в здании больше нет места для размещения нового оборудования и технологий. Например, Рижскому аэропорту, как и всем современным авиационным центрам, необходимо закупить и установить оборудование, чтобы пассажирам больше не приходилось доставать жидкости из багажа при проверке безопасности.

Расширение пассажирского терминала в Рижском аэропорту обсуждалось как минимум два десятилетия. Перед пандемией количество обслуживаемых пассажиров превысило 8 млн, и прогнозы показывали, что их число продолжит расти. Аэропорты не перестраивают каждый год, поэтому первоначальная задача для проектировщиков заключалась в том, чтобы расширить терминал с расчетом на обслуживание 15 млн пассажиров в год. После вторжения России в Украину, за которым последовала волна санкций, энергетических и экономических кризисов, специалисты авиационной отрасли скорректировали прогнозы и планы в соответствии с новой ситуацией. Сокращение первоначальных объемов строительства терминала составляет около 30%. Соответственно, это даст возможность обслуживать 10-12 млн пассажиров в год.

На пассажиропоток влияют не только глобальные события, но и проблемы со строительством железнодорожной магистрали "Rail Baltica", но планируемое соединение с Центральным вокзалом Риги может обеспечить новые пассажиропотоки. Кроме того, это может привлечь жителей Даугавпилса, которые в настоящее время нередко предпочитают более близкий Вильнюсский аэропорт.

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#аэропорт #авиация #инвестиции #строительство #пандемия #технологии #экономический кризис
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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