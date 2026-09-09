В случае запрета транзита российского и белорусского зерна через Латвию местным предприятиям, в том числе государственным компаниям, могут быть предъявлены требования на сотни миллионов евро из-за невыполнения уже заключенных договоров, предупреждает Латвийская ассоциация стивидорных компаний (LSA).

Так ассоциация отреагировала на предложение «Прогрессивных» прекратить транзит зерна из России и Беларуси. LSA призывает перед принятием решения оценить его экономические и юридические последствия и обсудить их с отраслью.

В ассоциации подчеркивают, что Латвия является лишь одним звеном международной цепочки поставок. Через ее транспортную инфраструктуру перевозится зерно, принадлежащее крупным международным трейдерам, в том числе компаниям из США и других стран — стратегических партнеров Латвии. Конечными получателями являются, в частности, государства Африки.

По предварительным оценкам отрасли, помимо возможных исков, государственный бюджет и госкомпании могут потерять еще несколько сотен миллионов евро запланированных доходов. LSA также предупреждает о рисках для репутации Латвии как предсказуемого делового партнера.

Ассоциация напоминает, что санкционная политика ЕС не запрещает международную торговлю продовольствием и сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами. Несмотря на существенное повышение пошлин на импорт российского и белорусского зерна в ЕС, возможность его транзита в третьи страны была сохранена, в том числе по соображениям глобальной продовольственной безопасности.

В LSA заявляют, что портовые компании уже сотрудничают с Таможенным управлением СГД и Продовольственно-ветеринарной службой при проверке грузов. Отрасль готова поддержать дополнительное усиление контроля, если меры будут юридически обоснованными и соразмерными.

Между тем «Прогрессивные» предложили Сейму поручить правительству полностью прекратить ввоз и транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Национальное объединение также выступило за запрет транзита сельскохозяйственной и кормовой продукции из этих стран и ее хранения в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных зонах. Инициативу поддержали Союз зеленых и крестьян и «Новое единство».

8 сентября правительство уже одобрило изменения, позволяющие Продовольственно-ветеринарной службе брать образцы транзитного зерна и проводить лабораторные исследования для проверки заявленной страны происхождения.

Премьер Андрис Кулбергс ранее заявил, что Россия смешивает вывезенное из Украины зерно с российским и отправляет его через порты других стран. Правительство также планирует установить тариф в размере 300% на российские и белорусские зерновые грузы и их обработку, а также разработать механизм выявления предположительно вывезенного из Украины зерна.

На фоне украинских атак на российскую портовую инфраструктуру экспортеры РФ начали активнее переориентировать поставки с Черного и Азовского морей на Балтику. По данным Reuters, интерес растет и к портам стран Балтии, прежде всего Латвии.