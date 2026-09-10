Планы Латвии ввести 300%-ный тариф на российское и белорусское зерно вызвали разногласия с Литвой. Главный вопрос — можно ли применять такую меру к транзитным грузам, следующим через порты стран Балтии.

В странах Балтии разгорелась дискуссия вокруг возможного введения 300%-ного тарифа на российское и белорусское зерно. Поводом стало увеличение объемов российского экспорта через Балтийское море после того, как традиционные маршруты через Черное и Азовское моря оказались ограничены из-за войны, пишет Latvijas Avīze.

По данным Reuters, в нынешнем сезоне Россия может попытаться перевалить через балтийские порты до 10 миллионов тонн зерна. В числе возможных направлений назывались и латвийские порты.

Латвийские власти опасаются, что среди этих грузов может быть и зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с украинской стороной.

Одной из рассматриваемых мер должно стать ужесточение проверки происхождения зерна. Однако этим власти ограничиваться не собираются. После заседания коалиции Кулбергс объявил о намерении ввести 300%-ный тариф на российское и белорусское зерно, а также на его обработку.

Именно здесь возникли разногласия с Литвой. Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что нормы Европейского союза не позволяют вводить подобную пошлину на транзитные грузы, которые лишь проходят через территорию страны. По его словам, такая мера могла бы распространяться только на зерно, которое импортируется в Латвию для внутреннего рынка, переработки или хранения.

Литовский министр даже назвал заявления латвийской стороны возможным пиар-ходом или следствием недостаточного знания европейского законодательства.

В ответ Кулбергс пояснил, что страны Балтии сейчас изучают различные юридические механизмы. По его словам, речь может идти не о таможенной пошлине на сам груз, а о повышении платы за использование инфраструктуры — портов, терминалов и других объектов, необходимых для перевозки зерна.

Такой подход, по мнению латвийского премьера, позволит добиться аналогичного эффекта: транзит российского зерна через Балтию станет значительно менее выгодным с экономической точки зрения.

Для реализации этой идеи, как подчеркивает Кулбергс, важно, чтобы одинаковые правила одновременно ввели все три страны Балтии. В противном случае грузопотоки могут просто переключиться на соседние порты.

Пока окончательного решения нет. Правительства Латвии, Литвы и Эстонии продолжают анализировать, какие ограничения можно ввести без нарушения законодательства Европейского союза.