«airBaltic» намерена сосредоточиться не на расширении географии полетов, а на увеличении частоты рейсов по наиболее востребованным направлениям. В компании считают, что такой подход позволит сохранить транспортную связанность Латвии, несмотря на сокращение маршрутной сети.

Национальная авиакомпания Латвии airBaltic пересматривает свою стратегию развития. Вместо открытия новых направлений перевозчик планирует активнее развивать уже существующие маршруты, увеличивая число рейсов туда, где сохраняется высокий спрос.

Об этом в интервью LETA рассказал председатель совета компании Андрей Мартынов. По его словам, airBaltic продолжит выполнять задачу по обеспечению транспортной связанности Латвии и сохранению Риги в качестве одного из ключевых авиаузлов Балтии. Однако подход к формированию маршрутной сети изменится.

Если раньше одним из показателей успеха считалось постоянное расширение географии полетов, то теперь компания намерена внимательнее анализировать спрос. Приоритет получат направления, востребованные не только туристами, но и деловыми путешественниками.

По словам Мартынова, если бизнес-пассажиры активно пользуются тем или иным маршрутом, авиакомпания может увеличить количество рейсов, даже если туристический поток окажется ниже ожидаемого.

Для пассажиров это означает, что на популярных направлениях может стать проще подобрать удобное время вылета. В частности, компания рассчитывает развивать расписание так, чтобы деловые поездки можно было совершать в течение одного дня — с вылетом утром и возвращением вечером.

Изменение стратегии происходит на фоне сокращения маршрутной сети. В летнем сезоне 2027 года airBaltic будет выполнять из Риги 59 прямых рейсов — примерно на 20% меньше, чем летом нынешнего года. После апреля, когда из расписания исчезнут сезонные рейсы на Мадейру и в Шарм-эш-Шейх, количество направлений сократится до 57.

В новом летнем расписании не останется рейсов в Абердин, Анталью, Батуми, Берген, Дублин, Ереван, Фару, Гётеборг, на Мальту, в Ольбию и Валенсию. Полеты в Дубай компания планирует сохранить только в зимнем сезоне.

При этом перевозчик подчеркивает, что уменьшение числа маршрутов не означает сокращения предложения для пассажиров. Благодаря увеличению частоты полетов на оставшихся направлениях количество доступных кресел, как ожидается, останется примерно на уровне летнего сезона 2026 года.

Одновременно airBaltic продолжает решать финансовые вопросы. Компания договорилась о привлечении промежуточного финансирования объемом до 257 млн евро. Для этого еще необходимо одобрение держателей облигаций и акционеров, а соответствующее собрание назначено на 11 сентября.

Новый план предусматривает выпуск краткосрочных облигаций с погашением в феврале 2027 года под 25% годовых. В дальнейшем компания рассчитывает провести рекапитализацию: привлечь более 225 млн евро заемных средств и 100 млн евро нового капитала, одновременно сократив объем части существующего долга.

Несмотря на сохраняющиеся финансовые сложности, результаты компании постепенно улучшаются. В 2025 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее. Оборот вырос на 4,2%, до 779,3 млн евро, а убыток сократился почти в три раза — до 44,3 млн евро.

При этом подготовка к возможному выходу компании на биржу остается на паузе. В годовом отчете отмечается, что IPO в настоящее время не рассматривается как источник привлечения капитала в 2026 году.