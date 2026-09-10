Дилемму о двух евро за литр местным автолюбителям предлагает обсудить Марис Краутманис в Neatkarīgā.

Не то чтобы в ЛР вовсе не боролись с повышением цен: «1 апреля текущего года вступило в силу решение Сейма Латвийской Республики о применении сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо сроком на три месяца. Впоследствии действие сниженной ставки было продлено до конца года. Перенос снижения акциза на дизельное топливо в конечные розничные цены произошел лишь частично: в стоимости топлива отразилось примерно 58–64% суммы налогового послабления.

Совет по конкуренции проанализировал данные и пришел к выводу, что в период с начала апреля по конец июня — когда ставка акциза была снижена с 467 до 396 евро за 1000 литров — выгода для потребителей оказалась меньше, чем изначально предполагало государство.

Впрочем, следует отметить, что масштабы снижения цен варьировались во времени; на них также влияли другие рыночные факторы и колебания закупочных цен — колебания, напоминавшие этим летом настоящий „дикий танец“.

В то время как в продовольственном секторе не наблюдалось никаких чрезвычайных событий (вроде вспышек заболеваний среди домашней птицы или скота), цены на топливо испытывают сильное влияние глобальных геополитических процессов.

Прежде всего речь идет о событиях в Ормузском проливе, а также о риторике Дональда Трампа и ответных действиях Ирана».