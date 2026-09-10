С 16 сентября процентная ставка по депозитной линии составит 2,5%, ставка по основным операциям рефинансирования — 2,65%, а по кредитной линии — 2,9%.

По заявлению совета, конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и инфляция, вероятно, останется значительно выше целевого показателя в течение длительного времени. Принятое в четверг решение подчеркивает стремление совета ЕЦБ обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе посредством денежно-кредитной политики.

Согласно последнему базовому прогнозу экспертов ЕЦБ, общая инфляция в среднем составит 3% в 2026 году, 2,5% в 2027 году и 2,1% в 2028 году. Базовая инфляция (без учета цен на энергию и продукты питания) ожидается на уровне 2,5% в 2026 году, 2,7% в 2027 году и 2,3% в 2028 году.

По сравнению с июньским прогнозом, показатель инфляции на 2026 год остался без изменений, однако на 2027 и 2028 годы он был пересмотрен в сторону повышения. Согласно базовому прогнозу, экономический рост составит 0,9% в 2026 году, 1,4% в 2027 году и 1,5% в 2028 году. Прогнозы на 2026 и 2027 годы были также пересмотрены в сторону повышения, что главным образом отражает более высокую, чем ожидалось, устойчивость экономики еврозоны.

По мнению совета, экономические перспективы остаются крайне неопределенными, при этом риски для инфляции смещены в сторону повышения, а для экономического роста — в сторону понижения. В связи с энергетическим шоком обновленные экспертные сценарии дают представление о различных возможных траекториях роста и инфляции в зависимости от предположений о масштабах и продолжительности этого шока. Также оцениваются его косвенные и вторичные эффекты.

По мнению ЕЦБ, это решение демонстрирует его готовность справляться с неопределенностью, вызванной конфликтом. Дальнейшие решения о курсе денежно-кредитной политики будут приниматься на основе поступающих данных и пересматриваться на каждом заседании. В частности, решения совета ЕЦБ по процентным ставкам будут зависеть от его оценки перспектив инфляции и сопутствующих рисков, динамики базовой инфляции, а также эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Совет не берет на себя никаких обязательств относительно будущей динамики ключевых ставок.