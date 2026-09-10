Рост цен на дизельное топливо стал угрозой для экономики Финляндии, предупредило объединение финских ассоциаций профессиональных перевозчиков (LiikenneSuomi), сообщает Verkkouutiset.

Транспортные организации страны призвали правительство принять срочные меры.

За последние полгода дизель подорожал более чем на €0,50 за литр, а в некоторых регионах его цена уже превышает €2,50.

По оценке Ассоциации грузового транспорта и логистики Финляндии (SKAL), для компаний грузовых перевозок это означает до €480 млн дополнительных расходов в год.

Организации предупредили, что рост издержек может отразиться на строительстве, торговле, промышленности и расходах потребителей. Они также заявили, что затяжной энергетический кризис может снизить конкурентоспособность Финляндии.

Объединение LiikenneSuomi, куда входят SKAL, Ассоциация автобусных перевозчиков и Ассоциация такси, предложило снизить долю обязательного биотоплива в топливе с 19,5 до 9,5%.

По их оценке, это может удешевить дизель на €0,10–0,15 за литр и увеличить налоговые поступления более чем на €50 млн. Еще одной мерой организации назвали снижение налога на топливо.

В Латвии пошли дальше – 16 сентября, в день акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, могут быть отменены почти 5000 рейсов региональных автобусов.

Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерство сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями.