В Латвии начались сложности с уборкой картофеля из-за непрекращающихся дождей. Урожай в этом году оценивается как хороший, однако часть клубней может быть потеряна, поскольку техника не может выйти в поле, а картофель начинает гнить в переувлажненной почве.

Обильные осадки, которые этим летом и в начале сентября накрыли Латвию, теперь создают серьезные проблемы для картофелеводов. Главной трудностью стала уже не урожайность, а возможность вовремя собрать картофель.

Как рассказала председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле, сам урожай в этом году можно назвать хорошим. Однако часть картофеля рискует остаться в земле и сгнить из-за переувлажнения полей.

По ее словам, многие участки настолько размокли, что картофелеуборочные комбайны не могут работать.

«Поля настолько переувлажнены, что картофелеуборочный комбайн не может заехать на поле и вязнет», — отметила Краукле.

В ее хозяйстве только с начала сентября выпало около 110 миллиметров осадков, хотя обычная месячная норма составляет 60–70 миллиметров.

Для картофеля это критично. Если клубни находятся в воде более двух суток, вероятность их загнивания резко возрастает. Именно поэтому даже хороший урожай не гарантирует, что вся продукция попадет на прилавки.

Ситуация при этом различается по регионам. На одних полях техника пока может работать, на других невозможно даже дойти до посадок. Однако, по словам представителей отрасли, проблему переувлажнения отмечают хозяйства практически по всей стране.

Пока фермеры не берутся оценивать возможные потери урожая. Все будет зависеть от того, насколько быстро улучшится погода. Между тем прогнозы синоптиков пока не внушают оптимизма и обещают новые дожди.

Помимо погоды, у производителей есть и другая проблема. В этом сезоне они вновь столкнулись с повреждением картофеля личинками майского жука. Из-за этого часть урожая приходится отбраковывать еще до продажи.

Экономическая ситуация также остается непростой. По словам Краукле, расходы на топливо значительно выросли, и нынешние доходы далеко не всегда покрывают затраты на выращивание картофеля.

При этом сами фермеры практически не могут влиять на стоимость своей продукции. Закупочные цены определяют торговые сети и посредники. Если они смогут приобрести более дешевый картофель, например, в Польше, латвийским производителям придется подстраиваться под эту цену.

Таким образом, нынешний сезон может стать непростым для отрасли: несмотря на хороший урожай, его еще нужно успеть собрать до того, как поля окончательно окажутся под водой.