Латвийский экспорт продолжает расти ускоренными темпами, однако дальнейшая динамика будет зависеть от спроса в странах Евросоюза и ситуации в мировой экономике. В Министерстве экономики считают, что главными рисками остаются рост цен на энергоносители и обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Экспорт латвийских товаров продолжает восстанавливаться. По оценке Министерства экономики, результаты последних месяцев говорят о том, что рост стал более устойчивым и затронул большинство основных рынков.

В июле стоимость экспорта увеличилась сразу на 14,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это уже второй месяц подряд, когда рост выражается двузначными цифрами: в июне он составил 18,6%.

Главным двигателем остается рынок Европейского союза. Именно страны ЕС обеспечили основную часть прироста, что, по мнению министерства, свидетельствует о постепенном восстановлении внешнего спроса.

В июле экспорт в государства Евросоюза вырос на 15,6%. Наиболее заметно увеличились поставки минеральной продукции в Нидерланды и Польшу, древесины — в Литву и Германию, электрооборудования — в Германию, Францию и Эстонию, а также химической продукции — в Швецию.

Продолжился рост и на других направлениях. Экспорт в страны СНГ увеличился на 8,2%, главным образом благодаря поставкам напитков в Россию.

Еще более заметный прирост — 16,4% — зафиксирован в торговле со странами за пределами ЕС и СНГ. Его обеспечили поставки минеральной продукции в Доминиканскую Республику и Аргентину, а также экспорт зерна в Танзанию. При этом поставки древесины в Великобританию сократились.

Для латвийской экономики особенно важно состояние европейского рынка. Поскольку большая часть экспорта приходится именно на страны ЕС, любые изменения в экономике Европы напрямую отражаются на латвийских производителях.

В Министерстве экономики обращают внимание и на внешние риски. После кратковременного снижения летом цены на нефть вновь превысили 100 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению министерства, это может сказаться на латвийском экспорте не напрямую, а через рост цен на энергоносители, увеличение производственных расходов и общую неопределенность для бизнеса.

Одновременно продолжает расти и импорт. В июле его стоимость увеличилась на 7,3% по сравнению с прошлым годом. Основной вклад внесли закупки минеральной продукции, транспортных средств, электрооборудования, техники и фармацевтических товаров.

По итогам первых семи месяцев 2026 года Латвия экспортировала товаров на 12,2 млрд евро, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Импорт за тот же период вырос на 8%, достигнув 14,6 млрд евро.

Таким образом, несмотря на устойчивое восстановление экспорта, дальнейшая динамика будет во многом зависеть от экономической ситуации в Евросоюзе и развития событий на мировых энергетических рынках.