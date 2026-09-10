В социальных сетях разгорелась дискуссия о том, почему многолетние клиенты операторов связи нередко платят за те же услуги больше, чем новые. Один из участников обсуждения отметил, что ради выгодной цены иногда приходится даже угрожать расторжением договора или переходом к конкуренту.

Многие комментаторы подтвердили, что сталкивались с подобной практикой. Одна клиентка Tele2 рассказала, что на вопрос о преимуществах многолетней лояльности ей ответили: за прошедшие годы она и так получила достаточно скидок.

Другой пользователь привел более конкретный пример: новым клиентам якобы предлагают первые шесть месяцев бесплатно, после чего стоимость услуги все равно оказывается примерно вдвое ниже, чем для некоторых постоянных клиентов.

Участники дискуссии поделились и способом добиться скидки. По их словам, достаточно обратиться к конкурирующему оператору и получить предложение о переходе. После этого действующая компания зачастую сама связывается с клиентом и предлагает более выгодные условия, чтобы его удержать.

Некоторые решили проблему радикально. Один пользователь сообщил, что сменил оператора и теперь платит вдвое меньше. Другие утверждают, что им удалось снизить цену после звонка оператору и упоминания более выгодных предложений для новых клиентов.

Похожие претензии прозвучали и в адрес Tet. Одна женщина рассказала, что, поинтересовавшись бонусами за многолетнюю лояльность, услышала, что свой бонус она уже получила около 20 лет назад, когда только стала клиенткой компании, — тогда ей подарили билеты на паром до Стокгольма.

Впрочем, добиться скидки удается не всем. Один из участников обсуждения рассказал, что после повышения стоимости интернета компания отказалась предоставить ему более выгодные условия. Поскольку договор еще действует, клиент решил продолжать платить до окончания его срока.

Главная претензия участников дискуссии сводится к тому, что компании зачастую предлагают наиболее привлекательные условия именно новым клиентам, тогда как многолетним пользователям приходится самостоятельно добиваться скидок или рассматривать переход к конкурентам.