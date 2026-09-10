Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) заключил договор с объединением компаний 3A, Argus и AB-rent о реконструкции Рижской радио- и телебашни. Работы начнутся в ближайшие месяцы, продлятся три года и обойдутся в 38,63 млн евро.

На этой неделе подписан договор о проведении строительных работ, который предусматривает также детализацию проектной документации, техническое обследование и инженерные изыскания.

Основная часть предусмотренной договором суммы будет направлена на реконструкцию инженерных коммуникаций и систем безопасности.

Председатель правления LVRTC Гиртс Озолс отметил, что реконструкция должна обеспечить надежность и бесперебойную работу одного из важнейших инфраструктурных объектов отрасли. За последние 15 лет технологические функции телебашни существенно расширились. Сегодня она является важнейшим в Балтии пунктом размещения оборудования местных и международных поставщиков электронных коммуникационных услуг, здесь находятся шесть дата-центров с высоким уровнем безопасности и доступности. При этом телебашня остается самым высоким сооружением в Европейском союзе и популярным местом для осмотра панорамы Риги.

Главное — не прерывать вещание

Одной из наиболее сложных задач станет проведение масштабных строительных работ без остановки технологической инфраструктуры. Радио- и телевещание, услуги связи, дата-центры и другое оборудование должны продолжать работать в полном объеме даже во время замены и реконструкции инженерных систем.

В ходе реконструкции обновят устаревшие конструкции здания, повысят его энергоэффективность, модернизируют и немного расширят общественные помещения. Общая площадь реконструируемых помещений превысит 5000 квадратных метров, а работы будут проводиться на высоте до 223 метров.

LETA

Стеклянные кубы на высоте 97 метров

Серьезно изменится и туристическая часть телебашни.

Смотровую площадку на высоте 97 метров реконструируют, а за пределами основной конструкции башни оборудуют специальные стеклянные кубы. Посетители смогут фактически оказаться за пределами здания на большой высоте.

Еще одна открытая смотровая площадка появится на высоте более 130 метров. Она станет самой высокой общедоступной смотровой площадкой в Риге и всей Латвии.

Для любителей острых ощущений предусмотрена «прогулка в облаках» — со специальной страховкой посетители смогут выйти на открытую платформу на высоте 220 метров.

LETA

Кроме того, на отметке 93 метра появится многофункциональное помещение для мероприятий. По прогнозам, после реконструкции общественную часть башни смогут ежегодно посещать до 150 000 туристов из Латвии и других стран.

Обновят даже фуникулеры

В башне полностью реконструируют инженерные системы и подключат их к новой автоматизированной системе управления. Появится новая система рекуперации, будут модернизированы противопожарные системы, отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация и электроснабжение.

Планируется также восстановить расположенные в двух опорах башни наклонные скоростные фуникулеры.

Изменится и территория вокруг башни. Почти два гектара планируется озеленить, оборудовать места для отдыха и пикников, а также парковку почти на 200 автомобилей. Дороги и тротуары займут около 23 000 квадратных метров. Для безопасного доступа посетителей, сотрудников и клиентов построят туннель со стеклянной крышей.

При этом от некоторых ранее задуманных элементов отказались. В частности, между опорами телебашни пока не будут устанавливать маятник Фуко. Не появится на данном этапе и большая общественная зона в административном здании между опорами, поскольку для этого пришлось бы существенно увеличивать существующее строение.

Строительные работы будут выполняться по проекту, разработанному компанией Nams.

Таким образом, после трехлетней реконструкции Рижская телебашня должна остаться не только ключевым объектом связи и вещания, но и получить совершенно новые возможности для посетителей — вплоть до выхода на открытую площадку на высоте 220 метров.