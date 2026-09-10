В первой половине 2026 года общий поток туристов в Латвии практически не изменился, однако ситуация в регионах оказалась разной. Самый заметный спад числа гостей зафиксирован в Земгале и Латгале, причем причины в каждом случае отличаются.

Туристическая отрасль Латвии в целом сохранила показатели прошлого года, однако региональная статистика показывает неоднозначную картину. По данным Центрального статистического управления, в первом полугодии количество гостей, остановившихся в местах размещения, осталось практически на уровне аналогичного периода 2025 года, пишет Diena.

При этом структура туристического потока изменилась. Число местных путешественников выросло на 3%, тогда как иностранных гостей стало на 3% меньше.

Наиболее заметный спад зафиксирован в Земгале и Латгале. В то же время в Рижском регионе, Видземе и Курземе число туристов практически не изменилось.

По словам декана факультета международного туризма бизнес-школы Turība Эрика Лингеберзиньша, снижение числа иностранных туристов особенно чувствительно для отрасли, поскольку именно они формируют туристический экспорт и приносят больше доходов экономике.

Эксперт считает, что спад в Латгале во многом связан с серией инцидентов с беспилотниками, произошедших весной. Однако, по его словам, сильнее всего они повлияли именно на внутренний туризм.

В мае и июне многие жители Латвии отменяли поездки в регион. При этом иностранные туристы отказывались от бронирований значительно реже, поскольку внимание европейских СМИ в этот период было сосредоточено на других международных событиях.

В Земгале причины оказались другими. Как пояснила директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере, наиболее заметное снижение туристического потока пришлось на Баускский и Елгавский края.

Одной из причин стала отмена весной нескольких групповых визитов иностранных туристов в Рундальский дворец. Хотя сам регион не был связан с инцидентами в воздушном пространстве, за рубежом Латвию зачастую воспринимают как единое туристическое направление, не разделяя ее на отдельные регионы.

Это означает, что новости о безопасности могут влиять на решение путешественников даже в тех местах, которых события напрямую не коснулись.

По мнению Ягере, проблема Земгале заключается не в нехватке достопримечательностей. Главная задача — сделать так, чтобы поездка в Рундальский дворец превращалась в путешествие на несколько дней.

Для этого необходимо развивать комплексные туристические предложения: размещение, рестораны, маршруты, мероприятия и другие услуги, которые мотивируют гостей задержаться в регионе дольше.

Таким образом, общая статистика по стране остается стабильной, однако ситуация в отдельных регионах показывает, что туристическая отрасль все сильнее зависит не только от качества инфраструктуры, но и от внешнего восприятия Латвии на международном рынке.