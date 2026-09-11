Мировой государственный долг приблизился к 100% глобального ВВП и продолжает расти. Международный валютный фонд предупреждает: долговая нагрузка достигла уровней, которых мир не видел со времен Второй мировой войны, а высокие процентные ставки делают обслуживание долгов все более дорогим.

Об этом 10 сентября заявила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак. По ее словам, давление на государственные финансы усиливается, причем проблема касается как развитых стран, так и развивающихся экономик.

При этом мировая экономика пока оказалась устойчивее, чем опасались эксперты. Несмотря на энергетический шок, связанный с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, МВФ по-прежнему ожидает, что мировой ВВП в 2026 году вырастет примерно на 3%.

Странам удалось частично смягчить последствия энергетического кризиса благодаря использованию запасов нефти и газа, поиску альтернативных поставщиков и сокращению потребления. Однако цены на энергоносители остаются высокими, а сам энергетический шок, предупреждает МВФ, еще не закончился.

Долг продолжит расти

Особую тревогу у МВФ вызывает состояние государственных финансов.

По последней оценке фонда, мировой государственный долг составлял почти 94% ВВП в 2025 году и при сохранении нынешней тенденции достигнет 100% ВВП к 2029 году. В дальнейшем показатель может подняться еще выше.

МВФ сравнивает динамику долга с лестницей: во время каждого крупного кризиса происходит резкий скачок, однако после окончания кризиса долг практически не возвращается к прежнему уровню.

Одновременно дорожает его обслуживание. Процентные расходы государств всего за четыре года выросли примерно с 2% до почти 3% мирового ВВП.

Особенно высока долговая нагрузка в ряде крупнейших экономик. Например, МВФ прогнозирует, что государственный долг США может вырасти примерно до 142% ВВП к 2031 году, Китая — приблизиться к 127%.

Развивающимся странам приходится тяжелее

Еще одна проблема — сокращение доступного финансирования для беднейших государств. Рост доходности облигаций в крупнейших экономиках автоматически делает заимствования дороже и для развивающихся стран.

По оценке МВФ, некоторые государства, особенно в Африке, уже сталкиваются с проблемами ликвидности. Ситуацию усугубляет сокращение международной помощи и внешнего финансирования. В результате все большая часть бюджетов уходит на выплату процентов вместо инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Фонд призывает правительства разработать понятные среднесрочные планы сокращения дефицита и стабилизации долга. При этом МВФ не требует немедленного жесткого сокращения расходов: важнее показать рынкам убедительную стратегию того, как государственные финансы будут приведены в порядок.

Более подробный обновленный прогноз МВФ представит на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке 12–18 октября.