Латвийская конфедерация работодателей призывает пересмотреть подход к миграционной политике, предупреждая, что отдельные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы могут создать новые проблемы для экономики. Организация просит президента Латвии помочь возобновить диалог с Министерством внутренних дел.

В Латвии по-прежнему отсутствует единая и последовательная политика привлечения иностранной рабочей силы, а предлагаемые ограничения в сфере иммиграции могут лишь усугубить кадровый дефицит. Об этом в эфире передачи «900 секунд» (ТВ3) заявил генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР) Каспар Горкшс.

По его словам, работодатели неоднократно пытались обсудить изменения в миграционной политике с Министерством внутренних дел, однако диалог так и не состоялся. Поэтому ЛКР обратилась к президенту Латвии с просьбой выступить посредником.

«Мы видим роль президента как посредника между предпринимательским сообществом и Министерством внутренних дел», — заявил Горкшс.

Глава ЛКР отметил, что работодатели поддерживают усиление контроля за привлечением иностранной рабочей силы, однако считают, что запреты отдельных форм занятости не решат системных проблем.

Особую обеспокоенность вызывает идея ограничить возможность иностранцев работать как самозанятые.

«Сама по себе форма занятости не означает, что она является незаконной», — подчеркнул Горкшс.

По его словам, такая модель широко используется в сфере информационных технологий и платформенной экономике.

В ЛКР также напоминают, что в Латвии сохраняется низкий уровень безработицы, а наиболее острый дефицит кадров наблюдается в строительстве, транспортной отрасли и IT-секторе.

При этом работодатели считают, что государству следует активнее вовлекать в рынок труда более 400 тысяч экономически неактивных жителей, однако одного этого для развития экономики недостаточно.

По мнению Горкшса, миграционная политика должна основываться не на политической конъюнктуре, а на анализе данных и обеспечивать баланс между безопасностью государства, эффективным контролем и потребностями экономики.