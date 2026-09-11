На середину 2026 года статистика зафиксировала 885,5 тысячи работающих латвийцев — на 8,1 тысячи больше, чем год назад. Уровень занятости в стране составил 65,1%. Эти радостные новости можно было узнать на состоявшемся в среду заседании Комиссии Сейма по долгосрочному развитию.

«Активизация местных трудовых ресурсов является приоритетной задачей, однако резервы практически исчерпаны», — констатировало Министерство экономики.

Между тем до 951,7 тысячи человек (на 6,2 тысячи) вырос и показатель экономически активных латвийцев. В это число входят:

занятые — т. е. жители, которые в течение отчетного периода выполняли любую работу за денежное вознаграждение или получали прибыль (включая наемных работников, самозанятых лиц, работодателей и тех, кто трудится в собственном подсобном хозяйстве для продажи или личного потребления);

а также безработные — лица, которые активно ищут источник существования и готовы приступить к труду в ближайшее время (сюда относятся как официально зарегистрированные в Государственном агентстве занятости, так и те, кто ищет работу самостоятельно).

Люди же, которые не работают и не ищут работу, — дети, студенты дневных отделений, пенсионеры, домохозяйки или лица, отчаявшиеся найти работу и прекратившие поиски, — считаются экономически неактивными. Их число, между прочим, со II квартала 2023 года уменьшилось на 22,6 тысячи человек.

При этом с деньгами, вроде, все в порядке. Если в 2023 году заработок брутто составлял 1537 евро, то к концу II квартала 2026 года он достиг уже 1886 евро.

Всё это, конечно, мотивирует вставать в ряды трудящихся, но есть объективные препоны: «Участие растет, однако большую часть прироста съедает демография, оставшийся резерв мал и структурно труден». «Две трети активизации в результате не доходят до прироста рабочей силы».

Последний парадокс объясняется так: человек встает на учет на бирже труда (даже без пособия), тем самым он получает статистическое значение «экономически активного». Но фактически — не работает!

Экономисты, статистики и демографы отмечают, что активность населения на рынке труда «близка к своему потенциалу; после 2030 года демографическое влияние возьмет верх над ростом участия». Если в 2025 году в Латвии имелось 66 тысяч свободных пар рабочих рук, то к 2030 году их количество сократится до 53 тысяч, а к 2040-му — до 47 тысяч.

У нас, конечно, можно поскрести и по сусекам экономически неактивных. Среди них: пенсионеры, школьники и студенты, домохозяйки (домохозяева), лица с инвалидностью или длительно нетрудоспособные.

Стоит отметить также, что в латвийской статистике для учета рабочей силы имеются строгие возрастные рамки — 15–74 года. Хотя, безусловно, найдутся среди официально обозначенных статистикой к середине сего года 1,835 миллиона латвийцев и те, кто зарабатывал свою денюжку и в 14 лет, и в 75…