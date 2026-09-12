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В ресторан со своей тарелкой, в душ с личным мылом: как идеи ЕС отразятся на ценах в Латвии? 1 241

Бизнес
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: упаковка
ФОТО: BB.LV/AI

«Слышал, что в ЕС приняли какие-то новые ограничения, касающиеся упаковки товаров. Поменяется ли что-то для потребителей, и если да, то что именно? И повлияет ли это как-то на стоимость товаров? Читатель bb.lv»

Согласно информации Министерства климата и энергетики, действительно, в середине августа с.г. начали действовать требования новой Регулы ЕС об упаковке. Однако большинство нововведений будут вводиться постепенно — вплоть до 2030 года, и первые изменения в основном коснутся производителей и импортёров товаров: им нужно будет подтверждать, что упаковка соответствует требованиям ЕС, оформлять декларацию соответствия, соблюдать новые правила по составу и маркировке упаковки и т.д.

Что касается потребителей, то для них самые заметные изменения будут происходить в следующем году – например, появится возможность выбрать многоразовую упаковку для еды и напитков на вынос (возвратный контейнер вместо одноразовой коробки).

Другое принципиальное новшество – в кафе, ресторанах и т. д. клиент сможет попросить, чтобы ему налили напиток в его собственную кружку или положили еду в принесенный им контейнер.

Также на упаковку начнут наносить единые европейские значки-пиктограммы, благодаря которым человек сможет сориентироваться – из какого материала она (упаковка) сделана и в какой конкретно контейнер её нужно выбрасывать.

С каждым годом будет сокращаться количество одноразового пластика. Начнут исчезать некоторые виды одноразовой пластиковой упаковки: порционные пакетики со сливками, соусами и специями в гостиницах и ресторанах, маленькие одноразовые флаконы шампуня и геля для душа в отелях и т. д.

Бизнес действительно понесёт дополнительные расходы – на изменение дизайна упаковки, на создание систем многоразовой тары и т. д.

Однако на вопрос, вызовет ли это рост цен, однозначного ответа пока нет: всё зависит от конкретного производителя, конкретного товара и вида упаковки.

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#цены #экология #бизнес #рестораны #пластик
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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