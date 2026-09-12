Снова осень, и неотвратимо приближается отопительный сезон с пока еще не слишком прогнозируемыми затратами. На этом фоне развернулась аппаратная борьба между правительством и крупнейшей агломерацией.

«Смена структуры акционеров не может быть самоцелью»

Город Рига, судя по документу мэрии RD-26-1450-nd, изучил подготовленный исполнительной властью в лице Минэкономики проект «Об участии государства в акционерном обществе RĪGAS SILTUMS и его стратегической цели». «И информирует, что в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией больших городов свои возражения представит в определенный срок».

«Информируем, что самоуправление государственного города Рига готово рассмотреть также сценарии, связанные с перенятием принадлежащих государству акций АО RĪGAS SILTUMS (RS) в собственность самоуправления. Одновременно смена структуры акционеров не может быть самоцелью. Главным критерием решения должна быть конкретная польза рижанам, в том числе по возможности низкие тарифы на услуги теплоснабжения», – написал Виестурс Клейнбергс 2 сентября главе Кабинета Министров.

Уязвимым местом энергетики столицы является – газ. По предоставленной системообразующей компанией информации, 60% централизованного теплоснабжения по-прежнему связано с использованием голубого топлива. Собственные мощности RS, правда, уже на 55% обеспечиваются биосырьем – опилками. В свою очередь, при производстве тепловой энергии на мощностях AS Latvenergo, удельный вес газа – 100%.

Стратегической целью государственной энергокорпорации заявлено повышение доли возобновляемых источников до 65-70%. Использовать для этой цели предполагается: аккумуляцию тепла, электродные котлы, тепловые насосы большой мощности.

Теплосети как аккумулятор… власти

В своем обращении к главе правительства Андрису Кулбергсу градоначальник от «Прогрессивных» напомнил о прорывной технологии, которую готовит RĪGAS SILTUMS – накопление тепловой энергии в магистральных трубопроводах. Для чего необходимо реализовать 10-летний план развития и восстановления теплосетей (что, отметим, выходит не только за потенциальные каденции В.Клейнбергса (ни один мэр в Риге столько не трудился), но и за обозримую футурологию Латвии вообще!).

Также мэрия акцентировала следующие ключевые моменты:

Возможную передачу водогрейных котлов Latvenergo в управление RĪGAS SILTUMS, с «уточнением принципа экономической постепенности»;

Оценку интеграции ООО Rīgas BioEnerģija. Последний на данный момент годовой оборот предприятия, в котором 100% долей капитала принадлежат муниципальному RĪGAS SILTUMS – 15,71 млн евро (снижение на 27,1% по сравнению с предыдущим периодом). Прибыль: 2,44 млн евро (сокращение в 2,9 раза).

При смене структуры акционеров необходимо обеспечить «прозрачное и свободное от рисков конфликта интересов управление обществом капитала».

Кстати, на днях за подписью исполнительного директора Риги Яниса Ланге был распространен объемистый документ RD-26-35-nti, или «Порядок устранения конфликта интересов и управления рисками личной заинтересованности в самоуправлении государственного города Рига». И очень может быть, что именно его строгие критерии будут применяться при корпоративных реформах в столичной теплоэнергетике…

Трубы «отпилят» от котлов?

Из документа В.Клейнбергса можно узнать также, что «одним из углубленно оцениваемых сценариев является отделение производства теплоэнергии от функций оператора системы передачи и распределения теплоэнергии».

На сегодня общая протяженность тепловых сетей Риги составляет около 840 километров, из которых основной объем (774 километра) находится в ведении главного оператора теплоснабжения столицы. С начала 2000-х годов RS заменило более 60% общего объема труб (свыше 430-450 км) на современные, промышленно изолированные бесканальные трубопроводы. Это позволяет существенно снизить теплопотери и аварийность системы. В стоимостном выражении обслуживание трубопроводов занимает 27-28% от окончательного тарифа.

При этом, отмечается в письме мэрии, для определения энергетической стратегии столицы необходимо учитывать роль Рижской метрополии – ведь значительная часть инфраструктуры расположена не в самой столице – так, ТЭЦ-2 (запущена в 1973-79 гг., основное топливо – природный газ, резервное – дизельное) стоит в поселке Ацоне Саласпилского края.

Прокуратура на проводе

Между тем, политический диалог Клейнбергса и Кулбергса является логическим продолжением деятельности нынешнего главы правительства на посту председателя Парламентской следственной комиссии о причинах удорожания централизованного теплоснабжения государственного города Рига и рисках энергетической безопасности в будущем.

Будущий премьер в известной мере наработал свой админресурс и публичный капитал, выступая с жесткой критикой властей столицы.

И 13 июля исполнительный директор Риги Я.Ланге отправил в Генеральную прокуратуру Латвийской Республики (Департамент защиты прав лица и государства) пояснения, где, в частности, раскрывалась роль ООО Civitta в подготовке «писем с ожиданиями акционеров» для RS, что дублировало функции самой компании.

«Доверить разработку проекта этого письма предоставляющему внешнюю услугу могло быть стратегическим шагом, чтобы обеспечить объективность процесса, единое независимое управление процессом, а также важно в ситуации, когда необходимо провести углубленную экспертизу по отраслевым вопросам…», – указал чиновник самоуправления, являющийся держателем долей АО RĪGAS SILTUMS (49% принадлежит городу, 48,995% – государству в лице Минэкономики).

Разумеется, независимая оценка – это всегда плюс. Но непонятно, откуда у консалтинговой компании могли бы взяться квалифицированные эксперты по теплотехнике. Вполне вероятно, что по договорам там трудились те же инженеры столичного теплохозяйства. И, увы, из ответа Я.Ланге Генпрокуратуре нельзя узнать количество денюжек, которые пошли на оплату сего аутсорсинга.

Так или иначе, сага вокруг теплосетей будет продолжаться в обозримом будущем – и вполне может стать триггером для давно прогнозируемого смещения В.Клейнбергса.