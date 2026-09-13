Мировое потребление угля в 2026 году может увеличиться на 1,2% и достичь рекордных 8,94 млрд тонн.

Международное энергетическое агентство пересмотрело прежние ожидания на фоне перебоев с поставками газа, роста цен и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, передает Entrevue.

Уголь вместо газа: мировое потребление достигнет рекордного уровня

Мировой спрос на уголь в 2026 году может установить новый исторический рекорд. Согласно обновлённому прогнозу Международного энергетического агентства, потребление этого вида топлива вырастет примерно на 1,2% и достигнет 8,94 млрд тонн.

Новая оценка заметно отличается от предыдущего сценария МЭА. Ранее агентство ожидало, что после рекордных показателей 2024 и 2025 годов спрос на уголь начнёт постепенно снижаться. Однако изменения на мировом энергетическом рынке заставили экспертов пересмотреть прогноз.

Газовый кризис поддержал спрос на уголь

Одной из главных причин роста стала напряжённость на Ближнем Востоке. Нарушение судоходства через Ормузский пролив и сокращение поставок сжиженного природного газа привели к повышению цен на газ.

В сложившейся ситуации отдельные страны и энергетические компании начали активнее использовать уголь, чтобы компенсировать нехватку других источников энергии и сдержать рост расходов.

Как отмечает МЭА, уголь практически не перевозится через Ормузский пролив. Тем не менее проблемы с поставками газа затронули и угольный рынок, поскольку разные виды топлива конкурируют между собой в электроэнергетике и промышленности.

Когда газ становится дороже или менее доступным, спрос на уголь может возрастать, особенно в странах, располагающих действующими угольными электростанциями.

Прежние прогнозы пришлось пересмотреть

До обострения ситуации на энергетических рынках МЭА ожидало небольшого сокращения потребления угля в 2026 году и дальнейшего постепенного снижения спроса до 2030-го.

Такой сценарий связывали с быстрым развитием возобновляемой энергетики, расширением солнечной и ветровой генерации, а также стремлением многих государств уменьшить выбросы парниковых газов.

Теперь краткосрочная траектория изменилась. Угроза перебоев с энергоснабжением заставляет государства прежде всего заботиться о стабильности энергосистем, даже если для этого приходится возвращаться к более загрязняющим источникам топлива.

Возобновляемая энергетика продолжает расти

Новый угольный рекорд не означает остановки глобального энергетического перехода. По прогнозам МЭА, солнечная энергетика продолжит развиваться быстрее других крупных источников энергии.

Однако расширение возобновляемых мощностей пока не везде позволяет полностью отказаться от ископаемого топлива. Выработка солнечных и ветровых электростанций зависит от погодных условий, а создание накопителей энергии, резервных мощностей и новых сетей требует времени и значительных вложений.

Поэтому в периоды дефицита газа или резких скачков цен страны нередко используют уже существующие угольные мощности в качестве доступного резерва.

Климатические цели оказываются под угрозой

Рост потребления угля осложняет борьбу с изменением климата. Среди основных ископаемых видов топлива именно уголь при сжигании производит наибольший объём углекислого газа на единицу полученной энергии.

Новый рекорд способен увеличить глобальные выбросы и затруднить выполнение обязательств по ограничению роста средней температуры на планете. Особенно многое будет зависеть от энергетической политики крупнейших потребителей угля, включая Китай и Индию.

Ожидаемый рекорд показывает, насколько уязвимым остаётся мировой энергетический переход перед геополитическими потрясениями. Возобновляемые источники продолжают быстро развиваться, но при дефиците газа страны вновь обращаются к углю как к доступному и проверенному резерву. Продолжительность этого разворота будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, цен на топливо и темпов строительства более чистой энергетической инфраструктуры.