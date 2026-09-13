Несмотря на хороший урожай картофеля, латвийские фермеры столкнулись с серьезными проблемами при его уборке. Из-за продолжительных дождей почва настолько переувлажнена, что сельскохозяйственная техника во многих местах просто не может выйти в поля.

Председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков Айга Краукле рассказала, что ситуация сложная даже там, где на поверхности не видно воды. Почва настолько сырая, что картофель, оставаясь в ней, может начать портиться всего за несколько дней.

Уже сейчас понятно, что с некоторых площадей урожай, вероятно, убрать вообще не удастся. С подобными трудностями сталкиваются хозяйства в Земгале, Видземе и Рижском регионе. Иногда фермерам удается найти более сухие участки, однако картофель там еще не всегда готов к уборке — например, клубни могут иметь недостаточно сформировавшуюся кожуру.

О серьезных последствиях дождей рассказывают и небольшие хозяйства. Продавцы на Рижском Центральном рынке отмечают, что картофель в этом году уродился хорошо, но поля местами буквально тонут. В отдельных районах ситуацию усугубили вышедшие из берегов реки. Фермеры уже говорят о значительных убытках.

Точные размеры пострадавших площадей и потери урожая пока определить невозможно — многое будет зависеть от погоды в ближайшее время. Дополнительной проблемой становятся и растущие расходы на топливо при уборке.

Сложности наблюдаются не только в Латвии. Сильные дожди прошли и в Литве, тогда как некоторые другие европейские регионы летом пострадали от жары и засухи. Поэтому, по оценке Краукле, общий урожай картофеля в Европе может оказаться заметно меньше обычного.

Фермеры все еще рассчитывают на сухую погоду, которая позволит продолжить уборку. Однако уже сейчас специалисты допускают, что местного картофеля на прилавках латвийских магазинов в этом сезоне будет меньше.