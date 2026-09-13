Хотя предприятие работало без убытков, акционеры не видят для него перспектив в будущем. За время своего длительного существования Rebir пережил несколько кризисов, однако включение продукции компании в список подсанкционных товаров стало решающим фактором.

У базирующегося в Резекне предприятия Rebir почти 60-летняя история. Первоначально на предприятии производились грабли, ручные строительные инструменты и разные другие металлические изделия. Но позже Rebir стал известен как производитель электроинструментов и орудий труда. Этим летом начат процесс ликвидации предприятия.

Крупнейший акционер объясняет это санкциями против РФ и Беларуси, которые являлись крупнейшим рынком сбыта.

«Мы искали альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить тот рынок, но это очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», — сказал председатель правления предприятия Николай Симорев.

Rebir — одно из предприятий Резекненской специальной экономической зоны (РСЭЗ). Там отмечают, что различные трудности у компании начались еще несколько лет назад, но санкции стали решающим ударом.

«Проверки проводились каждый год. Практически индикации указывали на то, что есть проблемы, так как производства на месте нет. Мы видим, что инженерного состава — тех, кто разрабатывает новые продукты, — нет. К сожалению, мощностей тоже нет. Предприятие существовало, сколько могло. Но вот эта ситуация поставила точку», — признала председатель Наблюдательного совета РСЭЗ Эрика Тейрумниека.

В последние годы электроинструменты Rebir производились в Китае. В Резекне сохранялся небольшой склад и магазин, где работали чуть более десяти сотрудников, которые теперь потеряют работу.

Хотя, по данным Службы госдоходов, Rebir работал без налоговых задолженностей, с каждым годом оборот быстро снижался.

«Предприятие сформировало большие запасы. Неспешно распродавая эти запасы, можно было получать какие-то денежные средства для выживания, но не для дальнейшего развития и успешного продолжения хозяйственной деятельности», — отметил ликвидатор Rebir, присяжный адвокат Янис Спилве.

С начала развязанной РФ войны в Украине из Резекненской специальной экономической зоны было исключено пять предприятий, однако именно из-за санкций — Rebir пока единственный. В ближайшее время на аукцион будут выставлены имущество, оборудование, а также остатки товаров компании. Планируется, что процесс ликвидации предприятия будет завершен до конца этого года.